【學界精英賽】北協男女創校史齊晉級　兩隊不同戰果所悟的決心

全港學界精英籃球賽是每一年球員最期待的大賽，為了打入全港只有24席的精英賽，各隊在分區學界「爭崩頭」。

北角協同中學男、女子隊分別於港島區D3、D2學界賽中奪冠，雙雙首戰精英賽兼晉身第二階級，創下校史。男女子分途出擊，周四（22日）男籃以57：51加時擊敗上屆冠軍的張振興伉儷書院，另一邊女籃卻以5：94不敵協恩中學出局，不同戰果卻同樣地講述何謂決心。



男籃：要相信未必無得打，勝在有決心

北協男籃首輪以2勝1負、次名出線第二階段，雖然昨日以41：47不敵聖約瑟書院，今日即重振旗鼓，就算對手是力爭衛冕的張振興，北協仍放膽應戰，在隊長黃頌文和劉家瑜在外圍開弓，半場領先25：23。雖然下半場張振興憑罰球命中和陳炎基三分得手，反超北協34：32，但決戰至末節依然未能分高下。加時階段，北協盡顯爭勝決心，其中黃頌文單節獨取7分，率隊以57：51加時擊敗張振興，保住出線八強的希望。

北協對上去屆冠軍張振興。（張倩儀攝）

北協加時擊敗張振興，保住出線八強的希望。（張倩儀攝）

疫情三年，學界一停就快將四年，2022年8月接手北協的教練朱耀明，笑言在後疫情時期，強弱已經不再懸殊，「疫情影響得好多，每一支球隊的比賽經驗都少得可憐，強、弱（隊）都有洗牌的情況，實力距離不遠。」雖然北協擊敗張振興非意料之內的戰果，卻一舉證明，新崛起的球隊對勁旅一樣有得打。

教練朱耀明接手僅半年。（張倩儀攝）

說起球員們，北協無疑不是傳統勁旅。（張倩儀攝）

說起球員們，北協無疑不是傳統勁旅，技術、配合或許會被看低，但勝在決心搭夠：「我接手半年，知道他們防守、意識等要調整，但他們好聽話，願意執行，看得出好想贏也很願意付出，例如老師叫他們每天7點前要回校晨操，遲到一次就罰學界無得出一場，好嚴厲。」

北協男籃的決心，除了來自是球員本身的爭勝心、朱Sir坐陣給予的信心，也關乎負責老師夠「上心」，然而這一切學生都感受到。球員們曾笑說籃球隊負責老師高煜恆（高Sir）「煩得像阿媽」、「有要求」，高Sir自己也直認不諱：「我覺得要以身作則，例如我們每天7點學校晨操，住屯門、東涌的學生們要5點起身，就算我住學校附近都會比他們更早起，因為不希望學生有藉口，我會比他們早到，因為阿sir都做學生就沒有原因不做。」

畢業於英華書院，作為前大專球員的高Sir除了投入籃球隊，還會明白球員在疫情下的痛苦。（張倩儀攝）

北協男籃打出不想輸的決心。（張倩儀攝）

畢業於英華書院，作為前大專球員的高Sir除了投入籃球隊，還會明白球員在疫情下的痛苦：「由一開始疫情，學校就買了籃球機，希望無接觸下都可以有訓練。另外也聘請了體能教練，邀請甲一球員李琪、蔡再懃等做位置指導，沒有比賽很難捱，我可以做的是用多元化的訓練讓學生堅持下去。」

女籃：一夫當關易氣餒，再遇協恩定必更有決心

北協投放在男籃的時間、心血多，自然期望有回報，反觀一星期練1次、2小時的女籃，同樣順利打入第二階段，高Sir直指很意外。「北協女籃是今年才開辦，第一年參加學界，所以（有這樣的成績）是意外收穫。」

女籃陣中9人大多數為初學者，球隊的控球、得分、串連等工作都主要依賴中三的洪沁怡。早前在港島區D2決賽中，北協以43：22狠挫嘉諾撒聖方濟各書院，當時洪沁怡獨取31分一夫當關仍綽綽有餘，但到了精英賽卻是另一個層次。

無球走動都成問題，協恩一早就釘死洪沁怡。（張倩儀攝）

（張倩儀攝）

第二階段最後一戰，北協對上協恩，在協恩的全場緊迫下洪沁怡想接球都難，不斷反跑、變向擺脫防守者之餘，還要一人之力持球過半場。要知道在協恩的迫防下，不少對手都難以衝破防線過半場，但洪沁怡的控球多次越過2至3人包夾。可是，到了前場陣地進攻，隊友卻被協恩完全限制住，直到下半場才助攻到梁詠嵐籃下起手「開齋」，隊中沒有人可接應時，洪沁怡則只好運球「Step Back」三分，博一次得分機會。

女籃陣中9人大多數為初學者，面對協恩的緊迫完全束手無策。（張倩儀攝）

最後北協以5：94敗陣，力戰足40分鐘、獨取3分的洪沁怡，已經累得面青唇白，只不斷重複一句：「好難打。」學界女籃「一姐」難打是必然的，但最讓洪沁怡懊悔的，卻是自己的表現。

驚、緊張、不知所措，洪沁怡在賽後仍然未能平伏：「打的時候把我迫得很緊，沒辦法拿球，很累。」2020年才從福建移居香港，洪沁怡笑言以往在內地小學、初中打球都會有這種防守強度的對手，但今次卻是最難忘的一次：「這是我遇過最高強度、也是自己最害怕的一場，之前打決賽都沒有這種感覺。」

洪沁怡想接球都難，不斷反跑、變向擺脫防守者。（張倩儀攝）

全場都未有放鬆的協恩，讓主力洪沁怡壓力大。（張倩儀攝）

深明隊友依賴自己，但自己則未能如大家所願在做好這個角色，洪沁怡苦笑道：「雖說過到半場，算是一種成功，但我對自己超級不滿意，沒有值得讚的地方。」她皺了皺眉頭，補充：「我今場用了70%的力，但剩下的⋯⋯就是想放棄的念頭。」因為遲遲未「破蛋」，加上比分拉得開，自己則連接球都接不到，好像什麼事都無能為力，「由小一開始打球，從未有過想放棄的情緒，今次是第一次，場上、心態都表現很差。」

洪沁怡回想，發現最讓她難過的，不是大比數輸球，而是40分鐘內曾有過想棄戰的心：「後來想了想，覺得就算做不到。還是要努力的完成，以後再有機會要對協恩，一定多得分、傳更多助攻，還有更努力的打完這場比賽，不要再想着放棄。」語畢，洪沁怡笑了笑，「對呀，出局了，下年再來，下年要更有決心。」