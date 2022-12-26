NBA｜湖人聖誕大戰單節狂失51分負獨行俠　尾段擺出五後衛奇陣

NBA聖誕大戰，缺少安東尼戴維斯（Anthony Davis）的湖人，在第3節防守崩潰，單節被獨行俠攻入51分，反勝為敗，以115：124輸波，錄得4連敗的劣勢。湖人主將勒邦占士（LeBron James）賽後承認，失去安東尼戴維斯的湖人欠缺高度，戰況艱巨。在第4節，湖人教練漢姆（Darvin Ham）更一度排出5後衛奇陣，平均身高剛到1.9米。



當錫與勒邦占士交鋒。（Getty Images）

湖人在頭兩節表現正常，得分都比獨行俠高，半場領先54：43。然而，湖人的防守在第3節全線崩潰，單節竟然失了51分。獨行俠創出NBA史上聖誕大戰的單節最高得分，之前的紀錄是1961的湖人曾攻入45分；獨行俠單節51分也是今季單節最高得分的紀錄。

韋斯保克上陣24分鐘攻入17分。（Getty Images）

在第3節，湖人只得21分，單節分差高達30分，令半場落後11分的獨行狹，在完第3節反超至94：75。最終，獨行俠以124：115取勝，贈予湖人4連敗。

今場其中一個談論焦點是湖人教練漢姆的調兵遣將，在第4節尚餘6分44秒時，湖人落後95：108，他以1.93米高的朗尼獲加（Lonnie Walker IV）入替勒邦占士，令場上出現五後衛奇陣，其餘4名場上球員包括1.85米的舒路達（Dennis Schroder）、1.91米的韋斯保克（Russell Westbrook）、1.88米的比華利（Patrick Beverly）以及1.96米的柯士甸里維斯（Austin Reaves）。

獨行俠的活特攻入30分。（Getty Images）

那時湖人陣容的平均身高僅及1.9米，他們要面對的是獨行俠的2.06米高的活特（Christian Wood）。活特今場攻入30分，是獨行俠得分第二高的球員，僅次32分的當錫。湖人的五後衛打了一分鐘多，漢姆在尚餘5分10秒時再將勒邦占士調入場，那時湖人落後101：115。

勒邦占士在第3節被鏡頭影到的表情。（Twitter）

勒邦占士賽後表示，湖人的問題就是安東尼戴維斯缺陣，高度不足，他說：「現實是，沒有安東尼戴維斯，我們失去太多高度，而且我們本身都沒有。故此，我們要想辦法去彌補安東尼戴維斯的缺陣，這是很困難的，非常艱巨。在某一個時間，在我們的陣容當中，柯士甸里維斯已經是場上最高的一人。」

勒邦占士今場攻入全場最高的38分，其餘4位湖人正選合共得32分。勒邦占士嘆道：「所以，不用火箭科學家也清楚的（我們多麼想念安東尼戴維斯）。」

湖人教練漢姆備受質疑。（Getty Images）

雖然湖人沒有安東尼戴維斯，但陣中仍有前鋒中鋒，為何一度派出五後衛奇陣？漢姆賽後回應：「嘗試爭取更多的控球，而且他們每個人都能搶完籃板後推進，想在最後階段加快速度。」

聖誕節還是獨行俠名宿奴域斯基的銅像揭幕禮。（Getty Images）