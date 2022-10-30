NBA｜大帝生涯紀錄夜難阻球隊開季五連敗 湖人淪唯一零勝球隊
撰文：黎建明
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湖人「大帝」勒邦占士（LeBron James）迎戰木狼一仗攻入28分，令他成為NBA史上單場得至少20分次數最多的球員。然而，湖人團隊進攻表現繼續低迷，最終以102：111不敵木狼，錄得開季5連敗，追平占士生涯最差的開季紀錄。
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湖人今場有安東尼戴維斯因傷缺陣，後衛韋斯保克則首度從後備出發。勒邦占士今仗攻入全隊最高的28分，令其單場得20分或以上的場次增至1135場，超越爵士名宿卡爾馬龍，成為NBA史上單場得至少20分次數最多的球員。
然而，湖人進攻不順的問題持續。今場除占士外，韋斯保克取得18分，其他球員得分則在12分或以下，全隊失誤多達22次，團隊命中率只有41.6%，三分線命中率31%，球隊最終以102：111不敵木狼。
湖人開季五連敗，追平勒邦占士生涯最差開季紀錄。占士賽後直言球隊今場出現多次無壓力下失誤，雖然球隊防守表現很好，然而低迷的進攻令球隊難以獲勝。
木狼方面，有三人得分超過20分，其中愛德華攻入全場最高的29分，今季新加盟的高拔則取得22分兼21個籃板，另一明星內線唐斯亦取得21分。
帝王以119：113擊敗熱火成功「開齋」後，湖人成為NBA今季唯一一支尚未取得勝仗的球隊，相信季前一眾球迷，乃至是球員本身都未能預測這種情況。
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