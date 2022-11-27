NBA｜湖人占士復出後二連勝　韋斯保克「爆缸」險變武鬥

NBA湖人「大帝」勒邦占士（LeBron James）周六（26日）正式復出，並領軍以擊敗105：94擊敗馬刺。今日（27日）兩隊再度交鋒，湖人雖有安東尼戴維斯（Anthony Davis）缺陣，然而占士攻入全場最高的39分，助球隊以143：138再勝馬刺。

球迷賽後焦點，紛紛落在後衛韋斯保克（Russell Westbrook）的「爆缸」事故。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

湖人對馬刺的比賽，馬刺在第一節中段起領先，湖人一直從後追趕，並在第二節最後4分鐘時反超前1分，半場完結時湖人領先70：68。

韋斯保克被對方犯規後血流披面。（Getty Images）

全場最具爭議的事件出現在第三節最後兩分鐘，勒邦占士突破後傳球給潛伏籃下的韋斯保克，他隨即上籃但被馬刺內線球員薩克哥連斯（Zach Collins）封阻，韋斯保克落地後接到掉下來的球後，先做投籃假動作將薩克哥連斯騙過，眼見機不可失隨即再次起跳投籃，未料發生意外事件。

「韋少」爆缸事發連環圖：

+ 2

當時仍未落地的薩克哥連斯，加力壓在韋斯保克手上，令「韋少」失去平衡後面朝地板倒下。

「韋少」迅速彈起身，並衝到薩克哥連斯身前追究，原本打算攙扶韋斯保克的勒邦占士眼見勢色不對，立即從後大力緊抱他，雙方球員與球證紛紛前來分開兩人。

占士接過毛巾後為韋斯保克抹面。（影片截圖）

鏡頭隨後轉向走至一旁的韋斯保克，只見他面上滿佈鮮血，工作人員拿來毛巾後，占士拿起毛巾一邊為他抹面，一邊好言勸說，以免韋斯保克再次失控。

球證隨後裁定薩克哥連斯二級惡意犯規，直接被趕離場，韋斯保克則被判技術犯規。

影片：

RUSS BLEEDING after flagrant 2 foul by Zach Collins 😳😳 pic.twitter.com/quLgBcyjzj — Bleacher Report (@BleacherReport) November 27, 2022

韋斯保克其後貼上膠布繼續比賽。（美聯社）

韋斯保克其後在傷口位置貼上膠布繼續作賽，湖人最終亦以143：138擊敗馬刺，「大帝」占士貢獻39分與11籃板，後衛舒路達（Dennis Schroder）亦攻入21分，韋斯保克則貢獻11分。

馬刺方面，球隊有7人得分達雙位數仍未能獲勝，湖人全場命中率高達58%，成勝負分野。

更多NBA相關報道：