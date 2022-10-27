NBA｜湖人開季四連敗 勒邦占士慘歷生涯第二次 金塊祖傑準三雙
撰文：黎建明
出版：更新：
NBA常規賽，賽前未嘗一勝的湖人作客金塊，中鋒祖傑（Nikola Jokic）以「31+13+9+4」全能數據助金塊以110：99擊敗湖人，贈予對方四連敗，亦是湖人「大帝」勒邦占士（LeBron James）加入NBA後，第二次開季四戰全敗。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
上半場戰局緊湊，金塊雖一度拉開10分差距，但湖人第二節末段打出一波13：3攻勢，包括勒邦占士在完半場前，為安東尼戴維斯送上拆你屋（Alley-oop）助攻，令湖人在半場追成54：54平手。
LEBRON JAMES TO ANTHONY DAVIS TO END THE HALF pic.twitter.com/hod1VCVsR1— The Laker Files (@LakerFiles) October 27, 2022
下半場湖人即使先拔頭籌，金塊其後打出29：9的攻勢，將分數拉開至83：65。湖人竭力追趕，並在第四節曾追至只有7分之差，惟金塊暫停後，湖人手感降溫，金塊趁機再次拉開比數，最終以110：99擊敗湖人。
今場祖傑攻入全場最高的31分，另外亦有13籃板、9助攻與4抄截，表現相當全面，除祖傑外，金塊亦有4人得分「上雙」。
湖人方面，「AD」安東尼戴維斯取得全隊最高的22分與14籃板，「大帝」勒邦占士得19分、9助攻與7籃板的同時，亦有8個失誤。賽後占士稱自己打得不夠進取，「我會迅速調整，下場表現將會更好，我經歷過很多次這種調整，這會是很簡單的調整，我對此並不擔心。」
湖人開季至今四戰全敗，亦是大帝占士生涯第二次開季四連敗，上一次已經是他剛加入聯盟的03/04球季。占士表示球隊尚在磨合，湖人教練Darvin Ham亦附和，指現時只打了四場比賽，仍有很多時間讓球隊調整。
NBA｜籃網賓施蒙斯含蓄作戰焫着K艾榮 拿殊力撐是隊內重要一員NBA｜當錫失平衡倒地臨危不亂 極佳視野交出神奇助攻NBA｜杜蘭特登歷史得分榜第20位 灰熊莫蘭特班尼各轟38分退籃網NBA｜全能夏登第四節發威 準大三元助76人挫溜馬奪今季首勝NBA︱爭冠份子76人開季3連敗 網民指李華士「史上最差主教練」NBA｜執法逾千場資深球證布朗不敵胰腺癌離世 勒邦占士發文悼念NBA｜威廉臣常規賽復出戰完勝賓施蒙斯 自稱「有很大進步空間」NBA｜卜克關鍵時刻助居里妹夫立大功 太陽反勝獨行俠復仇成功NBA｜勇士揭幕戰居里獨取33分挫湖人 後備無影占士準三雙都無用