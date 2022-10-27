NBA｜湖人開季四連敗　勒邦占士慘歷生涯第二次　金塊祖傑準三雙

NBA常規賽，賽前未嘗一勝的湖人作客金塊，中鋒祖傑（Nikola Jokic）以「31+13+9+4」全能數據助金塊以110：99擊敗湖人，贈予對方四連敗，亦是湖人「大帝」勒邦占士（LeBron James）加入NBA後，第二次開季四戰全敗。



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湖人韋斯保克今仗（圖左）因傷缺陣。（美聯社）

上半場戰局緊湊，金塊雖一度拉開10分差距，但湖人第二節末段打出一波13：3攻勢，包括勒邦占士在完半場前，為安東尼戴維斯送上拆你屋（Alley-oop）助攻，令湖人在半場追成54：54平手。

LEBRON JAMES TO ANTHONY DAVIS TO END THE HALF pic.twitter.com/hod1VCVsR1 — The Laker Files (@LakerFiles) October 27, 2022

金塊第四節再度拉開比分，順利擊敗湖人。（美聯社）

下半場湖人即使先拔頭籌，金塊其後打出29：9的攻勢，將分數拉開至83：65。湖人竭力追趕，並在第四節曾追至只有7分之差，惟金塊暫停後，湖人手感降溫，金塊趁機再次拉開比數，最終以110：99擊敗湖人。

祖傑交出準三雙的數據，助金塊擊敗湖人。（美聯社）

今場祖傑攻入全場最高的31分，另外亦有13籃板、9助攻與4抄截，表現相當全面，除祖傑外，金塊亦有4人得分「上雙」。

湖人方面，「AD」安東尼戴維斯取得全隊最高的22分與14籃板，「大帝」勒邦占士得19分、9助攻與7籃板的同時，亦有8個失誤。賽後占士稱自己打得不夠進取，「我會迅速調整，下場表現將會更好，我經歷過很多次這種調整，這會是很簡單的調整，我對此並不擔心。」

占士今場有8次失誤，他表示自己將會調整。（美聯社）

湖人開季至今四戰全敗，亦是大帝占士生涯第二次開季四連敗，上一次已經是他剛加入聯盟的03/04球季。占士表示球隊尚在磨合，湖人教練Darvin Ham亦附和，指現時只打了四場比賽，仍有很多時間讓球隊調整。