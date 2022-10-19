NBA｜勇士揭幕戰居里獨取33分挫湖人　後備無影占士準三雙都無用

NBA冠軍勇士隊新球季揭幕戰迎戰湖人，主將居里獨取33分，順利以123：109贏波，取得今季首勝。湖人三巨頭勒邦占士、安東尼戴維斯和韋斯保克同樣交足功課，可惜後備力量不足，與勇士仍有一定差距。



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勇士賽前獲頒冠軍指環。（Getty Images）

勇士上季總決賽以4：2擊敗塞爾特人，贏得總冠軍。賽前球隊舉行頒發冠軍指環儀式，勇士班主向上季冠軍隊成員逐一頒發指環。

上屆總決賽最有價值球員居里指，球隊自2019年在甲骨文體育館總決賽第六戰落敗，至2022年總決賽第六戰獲勝，再次贏得總冠軍，是一段漫長旅程。其後勇士隊史第七面冠軍錦旗，在居里發言倒數後高掛。

居里亦為現時正被俄羅斯囚禁的女子籃球員格連娜（Brittney Griner）送上生日祝福，祝願她早日回到美國。

勇士自第一節末段起一直保持領先。（Getty Images）

今場比賽勇士在第一節中段將比數拉開至19：10，湖人雖曾追至22：22平手，但勇士在第一節完結時領先25：22。

勇士第二節保持領先優勢，一度領先至53：39，湖人在末段有球星勒邦占士、韋斯保克與安東尼戴維斯輪流得分，加上獲加的三分球，半場完結時追近至52：59的7分之差。

勇士在第三節打出一段25：4的攻勢，拉開比分。（Getty Images）

第三節湖人手感不佳，21次出手只入6球，勇士更在領先66：60時，打出一段25：4的攻勢，雙方最大分差達27分，在完成第三節後勇士領先91：71。

第四節湖人一直未能將比數拉近，並在比賽尚餘3分鐘時把勒邦占士收起，勇士最終以123：109擊敗湖人，取得主場「開門紅」。

居里（圖右）攻入全場最高的33分，助球隊獲勝。（Getty Images）

今場比賽勇士主將居里攻入全場最高的33分，亦有7助攻與6籃板，剛與球隊續長約的韋堅斯亦取得20分。



湖人方面，三巨頭表現不俗，勒邦占士交出31分、14籃板、8助攻的全面數據，安東尼戴維斯取得27分與6個籃板，韋斯保克亦交出19分與11個籃板的「雙雙」表現。然而除他們外，只有紐寧攻入13分，湖人其他球員得分不超過5分，全場三分命中率亦只有25%，可見球隊外線乏力的問題依舊。