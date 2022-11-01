NBA︱湖人終贏波AD忍痛上陣占士閃耀　漢姆教練：我們要證明自己

湖人開季意想不到5連敗之後，主場終以121：110擊退丹佛金塊，迎來首場勝仗。「大帝」勒邦占士（LeBron James）攻入全場最高26分，安東尼戴維斯（Anthony Davis）避戰一場後復出得23分和15籃板。



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勘邦占士終領湖人贏得今季首場勝仗。（Getty Images）

賽後教練漢姆（Darvin Ham）宣稱，「今夜我們需要證明自己，不是向全世界，不是向傳媒，而是向自己。我對球隊整場比賽的表現感到很滿意。」

湖人予人感覺球星眾多，卻各自為戰，今場在占士與AD聯手領軍下，終顯示團結一面。金塊首節取得31：26優勢，湖人第二節尾段發力反超前，半場領先55：51。金塊第三節大部分時間領前，戰至餘下3分18秒仍領先83：75，湖人之後發揮後勁，93：85進入最後一節，終以121：110取得今季開門紅。

韋斯保克後備上陣攻入18分。（Getty Images）

上仗背傷避戰的安東尼戴維斯，其實未完全康復，不過他決心助球隊走出低谷，忍痛上陣。今季轉為後備的韋斯保克，後備上陣攻入18分，另加8籃板、8助攻，他表示很開心看到隊友有好表現，「看到其他人表現出色，實在很開心。」