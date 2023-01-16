NBA｜勒邦占士成最年輕38000分先生　距歷史得分王只剩一步之遙

在湖人112：113不敵76人的比賽中，勒邦占士（LeBron James）突破個人得分的38000分大關，成為繼渣巴之後（Kareem Abdul-Jabbar），NBA歷史上第二位能夠達到這一成就的球員。



足球界的「GOAT」（史上最佳，greatest of all time）到底誰屬，又或是C朗與美斯的「絕代雙嬌」到底誰優誰劣，在剛結束的卡塔爾世界盃落幕後，或者不少球迷的心中都已經有了答案。不過籃球界的「GOAT」究竟是誰，是占士還是「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan），這個一直爭論不斷的話題在最近又再次浮出水面。

「他已經30歲了，這樣的表現不可能再持續多久。」類似的評論從數年前開始便經常會出現在今年已38歲的「大帝」勒邦占士身上，可在香港時間1月16日對陣76人的常規賽中，勒邦占士的生涯總得分成功跨越38000分大關，繼續追趕NBA總得分榜的榜首「天勾」渣巴。

賽前這位湖人當家球星只差11分便能成為NBA歷史上第二名「38000分先生」，而他在第一節結束前的5分42秒便以一記中投完成任務，將自己的生涯總得分刷新至38001。在此之前，只有歷史得分排名第一、同時也是湖人傳奇巨星的「天勾」曾到達過此一大關，同時占士也成為由1000分至38000分之間每一個千分大關的最年輕紀錄保持者，此前渣巴到達這個分數時是41歲295天，而占士是38歲零17天。

勒邦占士成功包攬所有千分大關的最年輕紀錄。（路透社）

勒邦占士成為38000分先生的一刻：

目前「大帝」距離渣巴的最高分紀錄（38387分）只有不到400分，因此只要他保持目前水準，很有可能下個月便能成為NBA的歷史第一得分王。「來到這裏並知道自己即將可能打破NBA最受關注、且人們曾認為沒有人能夠破到的紀錄，但我目前仍保持一個十分謙卑的心態，我認為這個（紀錄）非常棒」，勒邦占士表示，「明顯地，渣巴做的事情和看到的東西跟我不一樣。」

勒邦占士（右）今場達成個人重要里程碑，但仍無法阻止球隊落敗。（路透社）

要為勒邦占士和米高佐敦誰是籃球界的「GOAT」這個話題下定論，或許並不容易，有人認為米高佐敦是NBA「最高的山」，而勒邦占士則是「最長的河」。



雖然現已38歲，但占士今場仍斬下35分、10個籃板及8個助攻的「準大三元」數據，賽季平均得分更以29.2分排在第7位，不過這位湖人巨星縱使達成了個人數據的里程碑，卻仍無法阻止球隊吞下敗仗，湖人錄得三連敗後，目前排在西岸倒數第3。