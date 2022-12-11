世界盃｜美國記者採訪時猝逝　空置傳媒席仍留給他　勒邦占士哀悼

美國資深體記者Grant Wahl日前採訪荷蘭對阿根廷的8強大戰期間，突然失去意識，最終搶救無效身亡。

除了許多同業、美國運動名將紛紛致哀，國際足協也在一場本應有他在的賽事，為他保留專屬席位。



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在體育傳媒界享負盛名的Grant Wahl，在12月9日採訪世界盃8強荷蘭對阿根廷一戰期間，突然在傳媒席上失去知覺，即使即場接受急救及心外壓，最終仍返魂乏術，終年僅48歲。

消息震驚整個體壇，除了同業和美國國家隊都致哀，一眾美國體壇明星都發文哀悼，當中NBA球星勒邦占士分享了一個由他做主角的昔日《體育畫報》（Sports Illustrated）封面，寫道：「你對我和我的家人都有莫大影響力，我真的十分欣賞你，你是個很好的人、也是很好的記者，在天堂安息吧，Grant Wahl。」

至於退役美國女足球員、前國家隊隊長兼世界盃冠軍隊成員雲芭芝（Abby Wambach），也哀傷地道：「這件事讓我真的心碎了，原因很多。Grant Wahl和足球是不可分割的。數個年代以來我一直都很景仰Grant Wahl和他的作品，美國的足球故事，都留下了Grant的印記。我們會想念你的，也無法不去想你的家人。」

國際足協在本來屬於Grant的座位上，放上了其遺照和鮮花。（Twitter）

Grant是在現場採訪荷蘭對阿根廷一戰期間猝逝，他本來也會採訪翌日的英格蘭對法國一戰，可惜他已無法再親身到場。不過在「英法大戰」舉行場地巴伊特運動場，國際足協在本來安排給Grant的傳媒席座位上，放上了Grant的遺照和一束鮮花，並在Twitter寫道：「今夜，我們在本來預留給Grant Wahl的座位上悼念他。他本應在這裏的。」

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