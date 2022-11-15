籃球熱話｜公牛名將柏賓前妻新歡竟是佐敦兒子　女方曾稱只是朋友

公牛一代名將柏賓48歲前妻Larsa Pippen，自2021年12月與柏賓離婚後，曾被傳出與昔日隊友米高佐敦31歲次子Marcus Jordan相戀，女方10月時曾否認，稱二人「只是朋友」。然而近日二人在沙灘上的親密合照流出，再次引起網民熱議。



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柏賓與Larsa Pippen（圖左）在2021年12月正式離婚。

外國媒體《TMZ》9月時曾報道Marcus Jordan和Larsa Pippen在一所日式餐廳約會，其後亦拍到疑似是二人在一個音樂會上接吻的照片，當時Larsa否認傳聞，並指二人「只是多年朋友」。

Marcus Jordan與Larsa Pippen被拍到在海灘親密合照。（TMZ）

《TMZ》周一（14日）再次跟進，指收到消息二人已拍拖個多月，上周末到美國邁阿密的南海灘（South Beach）約會。從照片中可見，Larsa Pippen當時身穿黑色比堅尼，身材依然火辣，赤裸上身的Marcus Jordan戴着棒球帽，親暱地擁着Larsa，Larsa亦攬着Marcus腰部，感覺相當親密。另外兩張照片則顯示，二人躺在太陽傘下相談甚歡。

Larsa雖已年近50，但保養得宜，外表遠較實際年齡年輕。即使身為前「柏賓嫂」，輩份大上佐敦兒子一輩，二人在一起感覺並不突兀，完全不似有17年差距。

二人相處照片：

佐敦與柏賓這對好拍檔，曾為芝加哥公牛六奪NBA總冠軍，二人是多年好兄弟，卻在佐敦生涯紀錄片《The Last Dance》上架後，被指感情破裂。佐敦的兒子如今竟成為柏賓前妻的新歡，不知二人有何感受。