【本地籃球】籃總公布2023發展方向　恆常三人賽成精英化第一步

繼聯賽完季後，回復平靜的籃球圈周四（19日）香港籃球總會（下稱籃總）公布2023年發展方向。

主席陳瑞添強調籃總會應政府方向，大力推動和發展三人籃球，「大貪一點，但期望將三人籃球變成精英項目。」提出來季將於6月開始舉辦三人聯賽更會變為恆常賽事。



現時香港籃球恆常賽事分別有銀牌和聯賽，有傳來季將於9月開賽。是日籃總設宴，席上主席陳瑞添表示應政府的體育發展方向，籃總將會大力推動三人籃球，並目標變為精英項目，「畢竟打三人賽講準、講快、講個人技術，你看世界冠軍隊都不是很多七呎幾的球員，所以說我們都可以試一試。」指出若能將三人籃球搬入體院，其配套將會有助發展。

不過，精英化也需要先踏出第一步，籃總提出於今年6月舉辦三人籃球聯賽緊接銀牌和聯賽，並與以上三大比賽變為恆常賽事，讓三人賽成為常態。

籃總主席陳瑞添表示籃總將會大力推動和發展三人籃球。（資料圖片）

「三人賽會囊括所有球隊：（男子）甲一、甲二、乙組和女子（甲組、乙組），共88-90個屬會，預計每個屬會派出兩支球隊，共180隊分級別作賽。」主席笑言自己向比賽小組提出，盡量讓球隊多打比賽，有意沿用循環賽制，並有意選址修頓室外場。

FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽。（資料圖片，張倩儀攝）

由於男子甲一、甲二設有外援，但陳瑞添表示暫時只容許本地球員參賽，「因為牽涉到遴選港隊，所以將會限制讓香港居民參加，將來如果有聲音要加開組別讓居港人士參加，我們也從善如流。」陳瑞添表示賽事將會上報FIBA（國際籃聯），籃總也會開始培訓教練、講解球例等，多方面加強三人賽的普及程度，「將來一定會多派隊參加國際賽，也會爭取在本港舉辦賽事，期望啟德落成後能不再受場地限制。」

此外，早前傳出中國男籃將選址荃灣體育館作為主場，出戰世界盃亞洲區外圍賽，主席助理陳振飛則表示：「政府支持 ，但未正式批核，過年後會有新消息總會全力支持。」