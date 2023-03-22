NBA｜快艇雙將4秒內連吃3記T-Foul　美媒：可能聯盟史上最快

周三（22日）快艇對雷霆一役出現令人無語一幕，尼納特（Kawhi Leonard）因過度投訴上籃被打手沒吹而被吹技術性犯規（Technical foul，簡稱T-Foul）後，泰倫斯曼恩（Terance Mann）看不過眼上前幫口，竟再被連續吹罰，球證一口氣吹罰3個T-Foul，整個過程僅為4秒之內。



隨着常規賽漸入尾聲，各球隊亦開始爭奪季後賽門票的大混戰。今場快艇主場迎戰雷霆，兩隊勝率均相當接近五成，而事實上比賽戰況亦相當激烈，第一節雙方以22：23結束，彼此互不相讓。

在第二節剩下4分半鐘左右、兩隊打成37：39，尼納特殺入籃底得手，但他認為自己被打手侵犯，並向球證拍手抱怨，球證隨即吹響哨子，並作出T-Foul手勢。

尼納特因抱怨被吹技術犯規。（影片截圖）

這時尼納特的快艇隊友曼恩看不過眼，上前對球證唸唸有詞，隨即又吃一記T-Foul，之後他不滿地揮動手臂，球證隨即再吹一次T-Foul，整個過程僅用時4秒。美國網媒Barstool Sports表示，這可能是NBA史上最快的3次T-Foul。

連吃兩個技術性犯規的曼恩直接被逐，現場觀眾亦顯得相當驚訝和無奈。著名運動媒體ClutchPoints在報道中表示「這是一個相當奇怪的時刻」，認為「這不是第一次有球員因為向球證抱怨而被判T-Foul，但這樣連吹三次的情況相當令人驚訝」。

提前離場的曼恩最後只得8分，尼納特全場得21分為整隊最高，但隊內另一名球星保羅佐治（Paul George）在末節因膝蓋受傷離場，快艇最終以100：101的一分之差輸掉比賽，雷霆的基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今仗更砍下全場最高的31分，今季已錄得40次得30分或以上。

賽後快艇及雷霆分別名列第5及第7位，但後者打少兩場，離完季還餘下11輪比賽。

保羅佐治在第四節因膝傷離場。（路透社）

備受爭議的零容忍制度

自NBA定下「球證零容忍」（Respect for the Game）政策，限制球員和教練對球證過度抱怨，且允許球證判罰他們技術性犯規後，相關規則不時受到球員及教練甚至球員工會抱怨。

2010年10月13日塞爾特人對紐約人的比賽中，球證在16秒內吹罰4次T-Foul，其中兩次給了只是在笑的加尼特（Kevin Garnett ）。

不過當然說到「T-Foul」和「笑」的代表作，肯定是坐在後備席忍不住笑而「食T」被罰離場的鄧肯（Tim Duncan）。