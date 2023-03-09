NBA｜杜蘭特賽前熱身腳踝90度扭傷缺陣　教練：「他感覺很糟糕」

杜蘭特（Kevin Durant）加盟太陽後一直未能在主場亮相，今仗本為其主場處子戰，但賽前熱身時不慎扭傷腳踝而缺陣，但仍無阻球隊以132：101大勝雷霆，陣中另一名主力得分手戴雲卜克（Devin Booker）更創下一項隊史得分紀錄。



根據片段所見，杜蘭特在賽前熱身時，一次左側上籃準備起跳之際不慎扭傷腳踝，他隨即痛苦地坐在地上。不過隨後又有影片顯示他繼續熱身，沒有立刻離場，傷勢似乎不算嚴重，但本應正選出場的他，今場被排除在上陣名單之外。

杜蘭特熱身受傷片段：

據太陽跟隊記者Gerald Bourguet報道，球隊主帥威廉斯（Monty Williams）在賽後談及到杜蘭特的傷勢：「我們會在明天進一步檢查，就現在而言只是腳踝扭傷，我們沒有更多報告。」

杜蘭特上籃扭傷一刻。（影片截圖）

同時他也被問及該名球星有否為未能在主場「地標」而感到沮喪，威廉斯表示：「不能為此感到沮喪，這就是生活。我為他感到難過，因為他目前感覺很糟糕。」

戴雲卜克火力全開破紀錄

缺少杜蘭特的太陽今仗依然無法阻擋，擔上進攻重任的戴雲卜克在首節便10投7中拿下17分，率領太陽在第一節以34：21領先對手雙位數；隨後他在第二節只打了6分鐘，但5次出手4次命中的火熱手感仍砍下13分，半場便已有30分進帳，相比之下雷霆的正選五人合計才拿下12分。

戴雲卜克今場火力全開。（路透社）

最後卜克交出全場23中7、三分10中6的出色數據，加上罰球5中4，拿下全場最高的44分，同時亦成為太陽隊史第一名連續4場拿下35分或以上的球員。

除卜克之外，基斯保羅（Chris Paul）今場5次三分出手亦有4次命中，全場拿下18分以外，亦貢獻全場最高的9次助攻；此外，泰倫斯羅斯（Terrence Ross）今場射入6球3分攻下24分，創下本賽季三分命中及得分兩項個人數據新高，助太陽以132：101大勝雷霆，目前排在西岸第4位。