NBA｜莫蘭特醜聞纏身停薪禁賽8場　灰熊負熱火　路夫慘歷男人最痛

NBA常規賽，熱火主場以138：119大勝灰熊，不過雖然贏下這場比賽，陣中大前鋒路夫（Kevin Love）卻遭遇「男人最痛」。

此外，NBA總裁施華（Adam Silver）與莫蘭特（Ja Morant）對話過後，通過官網宣布他停薪禁賽8場。



灰熊最近有主將莫蘭特因負面新聞纏身而缺陣，首節雖然只落後兩分，但第二節卻開始落後雙位數，第三節結束時更被對手拋離至105：77。

第三節中段是這場比賽另類焦點所在，灰熊的班尼（Desmond Bane）在一次突破時，左手重擊路夫下體，後者痛苦倒地，按着重要部位良久不起。

路夫被擊中重要部位一刻，表情看起來十分痛苦。（影片截圖）

球證審議後，判罰「偷桃」的班尼二級惡意犯規（Flagrant foul），將他驅逐離場。



此後灰熊開始潰不成軍，雖然第四節回勇，得分比熱火多9分，但最終仍以19分的距離輸掉比賽。



熱火今場拿下138分，是這支邁阿密球隊今季得分最多一場。中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）今場砍下26分，為全場最高，賽後他大讚球隊表現：「我們打了48分鐘熱火式籃球——防住對手、走位轉換、多傳球。」熱火目前以38勝33負排在東岸第7，領先第8的鷹隊3場。

熱火今場大勝，但路夫為此付出慘烈「代價」。（路透社）

莫蘭特官宣停賽8場

灰熊主將莫蘭特接連受持槍及夜店攬裸女等醜聞影響，近期一直缺陣，NBA宣布判罰他停薪禁賽8場。



莫蘭特事後首度接受訪問，表示有關槍械並不是自己的：「我不容忍任何形式的暴力，但我為自己的行為承受全部責任，我犯下一個很大的錯誤。」

NBA於官網宣布莫蘭特停薪禁賽8場。（NBA官網截圖）

這次採訪在莫蘭特與NBA總裁施華會談後數小時進行，莫蘭特解釋自己在Instagram直播中亮槍的行為，只是「想獲得自由」，他承認這行為是個錯誤。

「我借此逃避，我不應該這麼做。我跟媒體描述的人完全不一樣，現在我的工作就是去證明這點。因此我抽出時間，去成為一個更好的莫蘭特，讓大家看到真正的莫蘭特是怎樣的。」

莫蘭特自亮槍事件至今已缺陣6場，因此理論上他只需再停2場便可復出，也就是3月21日對陣獨行俠的比賽。不過據ESPN報道，他不會出戰該場比賽。

莫蘭特表示，由於自己在佛羅里達州接受心理輔導這段時間沒有訓練過，所以需要一點時間回復狀態。失去主力的灰熊近6場錄3勝3敗，目前排在西岸第3。