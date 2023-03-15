NBA｜35歲史堤芬居里不服老　「我覺得自己仲有大把貨」

昔日大家口邊的「咖哩仔」史堤芬居里（Stephen Curry），在剛過去的白色情人節度過自己的35歲生日，在不知不覺間進化成「咖哩叔」。

居里本人亦坦言，35歲是一道重要的大關，但他認為自己「仍有大把貨交」。



居里在周日（12日）帶領勇士擊敗公鹿後，接受Andscape訪問時便談到自己高齡的問題。

「某程度而言我的目標是追趕我父親，他在聯盟裏打了16年，最後在37歲退役。我記得他在生涯的最後3年受背部痙攣困擾，我也依然記得他在那3年裏為了能夠繼續上場而做了什麼。你的巔峰期會隨着時間過去而改變。」居里在訪問中表示。「我現在已經35歲但我覺得自己沒有這種感覺，這聽起來很瘋狂，可是在我的腦海裏，我覺得自己『仍有大把貨交』。」

居里表示自己雖然已經35歲，但「仍有大把貨交」。（路透社）

他提及到NFL的傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）及艾朗羅渣士（Aaron Rogers），說他們在40歲時仍能活躍於球場之上。「我知道四分衛這個位置有點不一樣，但你能（在精神上）更好地控制自己，他們在自律這一點做得非常出色。即使已經40歲但感覺仍能繼續當運動員，我正嘗試停留在這個模式之上。35歲是一個重要的里程碑，下一步便是40歲了，但我現在感覺和狀態如何，又有誰知道呢？」

即使「高齡」仍能保持高水準

自從運動科學於近年急速發展後，運動員的生涯巔峰期都普遍地被延長不少，現在38歲的勒邦占士（LeBron James）與37歲的基斯保羅（Chris Paul / CP3）都仍活躍在聯盟之中，前者更在上月打破「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）塵封30多年的NBA歷史總得分紀錄。

「咖哩仔」開玩笑說父親有告訴自己，作為一名NBA球員，隨着年齡增長會慢慢遭受「老人的傷病」。史堤芬居里今季亦因受傷患影響而缺席26場賽事，但他場均仍能交出29.6分、6.3個助攻以及射入5記三分球的數據，此外更錄得生涯新高的6.3個籃板，即使高齡依然能在球場上保持着出色表現。

與居里合作多年，並攜手開創NBA小球時代的勇士主帥卡爾（Steve Kerr），亦大讚他「絕對是自己在NBA看過條件最好的運動員。」

談到居里時，卡爾對其讚不絕口。（Getty Images）

「沒有一個人能將職業道德、技術和能力結合得如此具有耐力和迅速。我總是看到他在努力訓練，他的年齡確實正在增長，但他仍然能應付高水平賽事，看着他令我感覺很不可思議。」卡爾說道。

與居里一起拿下4座總冠軍的隊友祖蒙特格連（Draymond Green），亦在訪問中稱讚他是個不可思議的球員：「大家看到占士在35歲後仍能保持高水準，便意識到這個年齡仍能在NBA做些什麼，但居里的後衛身型不一樣。你能看到更高大的球員，其職業生涯走得更遠更長，但不是居里這種身型。他正在做的事情非常特別且令人印象深刻。他每天所注重的細節使自己變得偉大，這對我來說是最不可思議的事情。看着他這個身型的球員，在這個年齡還能主宰球場，對我們來說是前所未見的。」

祖蒙特格連認為居里是個「不可思議」的球員。（路透社）

目標是第五座冠軍

史堤芬居里目前有4枚總冠軍戒指，在他前面的NBA名宿包括羅素（Bill Russell，11次）、古斯（Bob Cousy，6次）、渣巴（6次）、米高佐敦（Michael Jordan，6次）、柏賓（Scottie Pippen，6次）、「魔術手」莊遜（Magic Johnson，5次）、高比拜仁（Kobe Bryant，5次）以及鄧肯（Tim Duncan，5次）等。

金州勇士今屆作為衛冕冠軍，但常規賽戰績不算出色，目前只排在西岸第5，勝率也僅僅過半。不過居里在一次接受Under Armour的訪問中，表示自己的目標依然是拿下今屆總冠軍。

居里表示自己的目標依然是總冠軍。（路透社）

「能再贏下總冠軍意義十分重大，因為很多人都覺得我們去年已經做到了，所以再贏一次意味着自己仍對冠軍保有貪婪之心，以及你每贏得一次總冠軍，你就能和另一階層的傳奇球員去比較。當然沒有人能取得羅素那樣的成就，但像米高佐敦那樣贏下6次、像高比拜仁和鄧肯那樣贏下5次是可以實現的。」他在訪問中說道。「所以現在的事情就是我們已經贏過不少次總冠軍，但我們仍需在內心繼續渴望它，這也是為什麼我們仍要努力不懈地將這目標變成現實。」

去年率隊奪得事隔4年的總冠軍後，居里激動地淚灑球場，表示球隊成功從低谷重返高峰，他本人亦首次榮膺總決賽MVP。

居里去年在獲得總冠軍後，激動地坐在地上喜極而泣。（影片截圖）

勇士隊目前以36勝33敗排在西岸第5，季後賽門票雖說不上十拿九穩，但球隊近況戰績不錯，最近10戰拿下7勝。「咖哩叔」能否如願進入季後賽，並再一次高舉總冠軍獎盃證明自己「仍有大把貨交」，則讓我們拭目以待。

但他亦以行動證明予大家，年齡只是一個數字，即使像他這樣矮小瘦削的後衛球員，在35歲高齡之下，也能在NBA中主宰球場。