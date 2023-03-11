NBA｜76人極限反勝　全場落後鬥至最後一秒　艾比迪1分絕殺拓荒者

《男兒當入樽》中，安西教練有句名言：「現在放棄的話，比賽就結束了。」

76人主場迎戰拓荒者的NBA常規賽，迎來非常戲劇性的發展，主隊全場幾乎每一秒均處於落後狀態，最多更一度落後21分，但卻在最後一秒反超並勝出比賽。



拓荒者目前排在西岸倒數第3，但賽前31勝35負的戰績，要爭取進入季後賽仍有一定的可能性。早前單場獨取71分的主將尼拉特（Damian Lillard），今場不斷遭遇對手double-team，挺身而出擔起進攻重任的變成陣中得分後衛施蒙斯（Anfernee Simons），他今場拿下全隊最高的34分，三分一度10中8，僅半場便已取得19分。

尼拉特（左）今場被對手重點「照顧」。（路透社）

表現不佳的76人半場三分10次起手僅入1球，而且防守端也沒有人能限制住施蒙士，主將夏登（James Harden）亦手感冰冷，5次三分出手全失，拓荒者則是17射11中，兩隊半場以56：71的雙位數分差進入更衣室。

不過76人第三節開始急起直追，並在第四節後半段展開反撲模式，在完場前3分25秒時追貼至落後2分，更在剩2分50秒時首次追平114：114。及後雙方多次進攻均無功而還，直至逾一分半後尼拉特的一次兩分遠投才打破僵局，但依然未能將分差拉開。

施蒙士今場攻入34分，為拓荒者全隊最高。（路透社）

完場前紐傑（Jusuf Nurkic）的上籃成功造成犯規加罰，助拓荒者暫時以119：116領先對手3分，但76人的麥斯（Tyrese Maxey）馬上又以兩記罰球追回至1分分差。

完場前7秒，76人叫出一次暫停並從對方半場以界外球開始攻勢，艾比迪（Joel Embiid）在外線接球後殺入去，然後轉身Fade away跳投入網，於比賽完結前1.1秒，首度將比數反超。

此後尼拉特的絕殺三分未及起手，亦未能命中。全場幾乎每一秒都處於落後狀態，且未曾取得過領先優勢的76人，在最後一秒成功逆轉，以120：119擊退拓荒者。

76人在全場絕大部分時間都落後的情況下，憑一記兩分反超並贏下比賽。（ESPN網站截圖）

「我在那裏的時候，我就知道自己一定要射入。」76人的絕殺功臣艾比迪，砍下全場最高的39分，談到最後那一球時說道。

艾比迪在完場前1秒射入「准絕殺」一球。（Youtube截圖）

76人主帥李華士（Doc Rivers）賽後坦言球隊大部分時間都表現不佳：「直至完場前1.1秒，這個夜晚都不屬於我們，幸好我們堅持了下來。球隊嘗試一切方法去打破僵局，但上半場在攻防兩端都表現不佳。」

至於落敗的拓荒者，主將尼拉特賽後稱讚了己隊的表現：「我們表現很好，不管是進攻還是防守。我們的防守十分穩定，特別是對持球者以及在油漆區的防守，我們也為自己創造了一次贏得比賽的大好機會。不過他們讓一個大場面球員，射出了一記絕殺的投球。」

艾比迪今季已有23場比賽拿到35分或以上，追平奧尼爾（Shaquille O'Neal）在1999/00賽季的中鋒紀錄。自NBA和ABA合併以後，僅落後於1981/82賽季的摩西斯馬龍（Moses Malone），當季他做到了25次。