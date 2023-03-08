NBA｜湖人高掛加素16號球衣　一個畫面令西班牙硬漢淚灑球場

當天花上的黑布緩緩落下，加素（Pau Gasol）的16號湖人球衣逐漸出現，伴在高比拜仁（Kobe Bryant）的24號球衣旁。

站在場上的加素望到這個畫面，淚水奪眶而出。高比拜仁在5年前曾說過，加素的球衣一定會掛在他的旁邊，如今實現了，但他見證不到。加素強忍淚水地說：「我覺得他會以我為榮，期待見到這一刻。」



湖人將加素的16號球衣退役。（路透社）

在當地時間周二（7日）晚湖人主場對灰熊的NBA比賽，對湖人球迷而言別具意義。湖人名宿加素回來，高掛16號球衣。

傳奇教練「禪師」積遜（Phil Jackson）、名宿「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、前湖人隊友奧當（Lamar Odom）、費沙（Derek Fisher）、華查錫（Sasha Vujacic）等聚首一堂，見證這個歷史時刻。

可惜，那位最應該出現、也是最渴望見證這一刻的那張老臉孔，卻永遠不能出席，但他的名字永遠高掛在湖人主場的天花。

在高仁拜仁24號球衣旁，黑布徐徐而下，掛住的是加素的16號球衣。他成為湖人史上第12位獲得退役球衣待遇的球員。看到這兩個名字、這兩個號碼、這兩件球衣再次並肩出現，加素再也忍不住男兒淚。

在2020年，高比拜仁與女兒Gianna因直升機意外離世，震驚體壇。這位湖人殿堂級名將曾經在2018年預言加素高掛球衣的一刻，他當時說：「毫無疑問，加素退役後，他的號碼會掛在我的旁邊。」

如高比當年所言，加素的球衣掛在他的旁邊。（路透社）

高比拜仁續說：「我期待有一天，他來到球場中央，在一班支持他的球迷面前演講。那將是一個美妙的晚上。」

這一晚所發生的一切幾乎如高比拜仁所言。與預想中最大的分別之處，可能就是高比本人無法親臨與好拍檔分享這個難忘的晚上。

高比的遺孀Vanessa Bryant（中）出席加素的球衣退役儀式。（路透社）

高比拜仁與加素合作7個球季，在2009及2010年連贏兩屆NBA總冠軍。加素在湖人由2008效力到2014年，平均每場得17.7分，搶到9.9次籃板以及交出3.5次助攻。

致辭的時候，這位西班牙硬漢的雙眼閃着淚光。他說起高比拜仁：「那位引領我、激勵我、挑戰我的好兄弟，他令我成為一位更好的球員，甚至一個更好的人。」

談起高比時，加素眼泛淚光。（網上片段截圖）

加素續說：「我很想念他，相信大家也是。我希望他及Gigi（高比拜仁女兒Gianna Bryant）可以在場。」

加素手抱2歲女兒Elisabet Gianna。（路透社）

加素與家人一起出席退役球衣儀式，包括他的弟弟馬克加素，還有他手抱住的兩歲女兒Elisabet Gianna。為了紀念高比拜仁已故女兒，他將自己的女兒命名為Gianna。

「我覺得他會以我為榮，期待見到這一刻。」

「我愛你，兄弟。」42歲的加素說。

加素轉投湖人前，首間效力的NBA球會正是今場湖人的對手灰熊。最終，湖人以112：103擊敗灰熊。