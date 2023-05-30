NBA季後賽｜黑八熱火生死戰挫塞爾特人　奇兵挺身而出　泰譚負傷

NBA東岸決賽扣人心弦，「黑八」邁阿密熱火連贏3場，距離總決賽只差一步，瀕臨出局邊緣的波士頓塞爾特人未有放棄，連取3場，場數追成3：3平手，力爭完成不可能的任務。

東岸決賽生死戰今早（30日）上演，最終作客的熱火以103：84力克塞爾特人，延續「黑八傳奇」，將與金塊爭奪總冠軍。



NBA東岸決賽第7戰，返回主場的塞爾特人再鬥熱火，力爭成為NBA史上首支落後場數0：3大逆轉晉級的球隊。

塞爾特人早段已受到打擊，主將泰譚（Jayson Tatum）疑似「拗柴」，加上三分球手感冰冷，首節10射0中，熱火在打出一段11：2的攻勢下，以7分領先進入次節。泰譚首節的受傷，對他隨後發揮甚有影響，當他奔跑時的動作並不自然，偶爾露出痛苦的表情。熱火第二節發揮繼續穩定，分數優勢愈拉愈遠，一度領先至17分，綠軍力追收窄差距，熱火以52：41領先進入下半場。

說起熱火在今季季後賽，老是把主將占美畢拿（Jimmy Butler）掛在口邊，卡拉馬田（Caleb Martin）今仗成為奇兵，第三節4射全中攻入9分，頭三節一共交出23分及8個籃板。

第四節初段，馬田與畢拿接連建功，連取7分，猶如為塞爾特人判死刑，其後熱火將差距愈拉愈遠，曾經領先過23分，熱火最終以103：84大勝綠軍，總場數4：3力克對手晉級，殺入總決賽，延續「黑八傳奇」。