NBA季後賽｜熱火晉總決賽無名功臣　失意兵團大逆襲連創黑八神話

熱火在NBA東岸決賽勝出「搶七」大戰，成為史上第二支殺入總決賽的「黑八」（8號種子）球隊。

當家球星占美畢拿（Jimmy Butler）當選東岸決賽最有價值球員，他在今屆季後賽的表現有目共睹，不過球迷亦開始注意到，這支屢次創造奇蹟的熱火背後，簇擁在畢拿身旁共同奮戰的，居然是一群當年選秀落選的邊緣球員。



在東岸決賽前，熱火便不被外界看好，ESPN曾預測他們只有3%機會能夠晉級，因為對比起塞爾特人，熱火的陣容明顯「寒酸」得多。綠軍當家球星泰譚（Jayson Tatum）與積倫布朗（Jaylen Brown）分別是2017年及2016年選秀第三名，因而被稱為「雙探花」組合，此外隊內36歲的中鋒賀福特（Al Horford），同樣也是2007年選秀探花。

率領塞爾特人的泰譚和積倫布朗，均是選秀探花出身。（路透社）

相比之下，熱火陣中選秀最高順位是34歲的路夫，他2008年以第5位被選中，不過他表現早就不復當年，今場也沒有上陣；即使是名氣最大的畢拿和艾迪巴約（Bam Adebayo），分別也只是第30和第14順位的球員。

熱火奇蹟殺入總決賽，當鎂光燈聚焦在占美畢拿和艾迪巴約身上，其實熱火陣容內有不少選秀落選球員，其中在今場「搶七」大戰中，正選上陣的便有3人，包括卡立馬田（Caleb Martin）、雲遜（Gabe Vincent）和史特路斯（Max Strus）。

熱火最被忽視的奇兵

熱火場數一度領先綠軍至3：0時，畢拿以外的一眾球員大爆發曾成為話題，當時卡立馬田已是隊內今季季後賽正負值最高球員，相比之下，畢拿只排在第5。占美畢拿在今場「搶七」大戰轟下全場最高的28分，不過他全場28次出手12次命中，卡立馬田則以16射11中的高效率表現拿到26分，因此不少媒體和網民都認為他是熱火贏下今場比賽的最大功臣，更指馬田才應該當選東岸決賽MVP。事實上兩人的票數為5：4，卡立馬田僅以1票之差落敗。

若單看東岸決賽數據，占美畢拿場均能取得24.7分、7.6個籃板和6.1個助攻，確實明顯要比馬田19.3分、6.4個籃板和1.7個助攻出色。不過在命中率方面，畢拿平均42%的命中率，卻大幅落後於馬田的60.2%，當然其中也有前者被重點防守的因素。

能夠與占美畢拿在這個系列賽一爭高下、幫助球隊闖入總決賽的卡立馬田，到底是什麼來頭？

卡立馬田今仗16射11中攻入26分，表現相當高效率。（路透社）

今年27歲的卡立馬田，2019年大學畢業後與雙胞胎弟弟Cody參加選秀，最後弟弟在第二輪36順位被黃蜂選中，卡立馬田則落選。之後他雖與黃蜂簽約，但隨後便被送到發展聯盟，回歸黃蜂後亦不太受重用，兩季間只獲4次正選上陣機會，更在2021年夏天被解僱。

恰逢熱火正尋求一名能幫助防守的角色球員，機緣巧合下，卡立馬田獲得試訓機會後打動熱火教練團，並獲得更多上陣時間，今季常規賽大半時間正選上陣，得分數字僅為隊內第7；來到季後賽（不計算附加賽），他合共只有3次正選出戰，場均得14.1分位居隊內第3，僅次於占美畢拿和艾迪巴約，是最被外界忽視的「奇兵」。

卡立馬田在東岸決賽表現出色，為占美畢拿分擔不少得分重任。（路透社）

落選球員的逆襲

今季季後賽面對公鹿的Game 1時，陣中主力射手希路（Tyler Herro）右手骨折，隨後一直缺席至今，他常規賽場均能攻入20.1分，在熱火隊內得分排名第3。失去希路這個得分點後，占美畢拿多次挺身而出拯救球隊，之後對公鹿的4場比賽中，他出手次數佔全隊25%。

占美畢拿一再成為傳媒焦點，亦開始受到對手重點盯防，命中率由首輪59.7%顯著下降至準決賽的43.2%，到今個系列賽再跌至42%。他的出手次數亦在下降，準決賽面對紐約人，他出手次數僅佔全隊18%，至面對塞爾特人的東岸決賽才回升至24%。

畢拿出手次數及命中率下降，球隊仍能順利勝出，意味他開始更多地傳球給隊友，也表示這支熱火並不是只有一個得分點，而這班曾在NBA選秀落選的失意兵團，正正成為熱火一再擊敗強敵的秘密武器。

占美畢拿自首輪多次爆發淘汰公鹿後，開始被對手重點防守。（路透社）

熱火5位選秀落選球員今季季後賽數據：

卡立馬田（2019年選秀落選）／場均14.1分、5.7個籃板

雲遜（2018年選秀落選）／場均13.1分、3.9個助攻

史特路斯（2019年選秀落選）／場均10.3分、3.3個籃板

鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson，2018年選秀落選）／場均9.3分、1.7個助攻

海史密夫（Haywood Highsmith，2018年選秀落選）／場均3.2分、1.1個籃板



今場搶七大戰中，除了卡立馬田、雲遜和史特路斯外，熱火陣中的選秀落選球員還有鄧肯羅賓遜和海史密夫。卡立馬田、雲遜和史特路斯今季季後賽場均得分同達雙位數，表現搶眼，鄧肯羅賓遜場均得分亦接近雙位數。

如果光看以上數據，還是覺得這群球員只是「畢拿朋友隊」的話，那可以看看熱火今季季後賽的場均命中三分次數：雲遜2.4球、鄧肯羅賓遜2.3球、卡立馬田2.2球、史特路斯2.1球——這4人都排在隊內前4名，相比之下，占美畢拿場均命中1.2球，若不計算只打了一場季後賽的希路，他排在隊內第6，第5名為路夫（1.6球）。

這4名落選球員，平均每場至少都能為熱火提供2記三分球，為熱火提供充足的外線火力。熱火今季季後賽場均能射入13.1記三分，排名聯盟第5——當中這4人便佔了9球，同時熱火的三分球命中率冠絕聯盟，高達39%。

這些落選球員，實際上為熱火帶來強大的外線火力。（路透社）

首輪擊敗東岸「一哥」公鹿，東岸決賽面對第2名的塞爾特人，在領先3場後被連追3場，承受着可能創造史上首次「讓三追四」壓力贏下關鍵一戰。在占美畢拿捧起東岸決賽MVP獎盃背後，這群落秀球員逆襲，讓外人大跌眼鏡地殺入總決賽的故事，同樣不容忽視。

占美畢拿捧起東岸決賽MVP獎盃背後，其他球員同樣不容忽視。（路透社）

一時的失敗並不等於一切，挫折過後如何克服，才是運動員一生需要面對的難題。如賽後熱火主帥史普斯查（Erik Spoelstra）所言：「有時候你需要為真正想要的東西而受苦，當這支球隊不可避免地遭遇失落與失敗時，他們顯現出毅力，重拾信心向前邁進，直至完成想達成的目標。」

這支熱火能夠到達總決賽，為史上僅有第二次8號種子奇蹟（NBA史上首次8號種子球隊闖入總決賽，為1999年由伊榮領軍的紐約人，他們終不敵馬刺），但屬於這群落選球員的故事仍未結束。或許你在看熱火面對金塊時，所關注的不再只是占美畢拿和祖傑（Nikola Jokic）兩大巨星。