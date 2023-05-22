NBA季後賽｜熱火眾將爆發輕取綠軍　占美畢拿「報仇」片段瘋傳

東岸決賽開始前，EPSN曾經預判熱火只有3%機會，能夠越過塞爾特人晉身總決賽。

在讓人大跌眼鏡地連贏兩場後，熱火今仗再下一城，主場以128：102大勝綠軍，總局數領先至3：0，這支「黑八」球隊，正準備將排名東岸第2的塞爾特人橫掃出局。

占美畢拿（Jimmy Butler）今季季後賽已多次挺身而出，成為球隊英雄，但這支熱火屢次創造奇蹟，靠的單純只是「Playoff Jimmy」嗎？



與前兩戰反勝的戰況截然不同，熱火首節末段起便佔據優勢，第三節更曾拉開分差至31分，塞爾特人第四節直接收起主力投降，熱火這場可說是兵不血刃地拿下。

熱火大勝塞爾特人，總局數3：0「叫糊」進入總後賽。（路透社）

綠軍當家球星泰譚（Jayson Tatum）今仗三分球7射1中，全場只得14分卻已是全隊得分最高，可見塞爾特人整體表現的低迷程度。此外，由於第四節他沒有上場，延續個人在這個系列賽第四節除罰球外沒有得分的尷尬紀錄。

熱火方面，占美畢拿今場被重點限制，全場也只拿下16分，但他多次在被夾擊情況下傳球予有空位的隊友，熱火全隊也屢次打出精彩的團隊配合，在外線下起「三分雨」擊破塞爾特人，整體35射19中，命中率高達54.3%。

占美畢拿「報仇」片段瘋傳

今場比賽最精彩的鏡頭，莫過於第三節熱火一次反擊三分得手後，占美畢拿向塞爾特人作出誇張的暫停手勢。其實這是綠軍中鋒賀福特（Al Horford）在Game 1領先8分時，對熱火作出的挑釁，示意他們「應該要喊暫停了」。今次畢拿在領先23分的情況下如法炮製，幾乎是「三倍奉還」，相關片段在Twitter上被瘋狂傳發。

占美畢拿「朋友隊」？

今季上演「黑八奇蹟」，從附加賽殺到這個階段，熱火曾被對手稱讚打得完全不像一支第八名的球隊，綠軍後衛（Jaylen Brown）布朗今場賽後亦表示熱火發揮超出正常水準，「我必須對他們給予尊重。」

雲遜（Gabe Vincent）今仗轟入29分、鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）攻入22分、卡立馬田（Caleb Martin）拿下18分，他們是今場得分最高的三人，合力射入了15記三分球。

雲遜（右）今仗轟入全場最高的29分。（路透社）

對比起綠軍陣中的泰譚和布朗兩名榜眼，熱火這三人其實都是以選秀落選的身份進入聯盟，即使陣中核心占美畢拿，實際上當年也只是第30順位，要數到最高順位的人，是已經走過巔峰的路夫（Kevin Love，第5順位）。換句話說，這場系列賽、特別是今場，其實是「Underdog」痛打雙榜眼的比賽。

當占美畢拿每場都搶走傳媒及球迷焦點時，隊內其他球員的發揮基本上都被忽視。中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）是隊內常規賽平均得分第二高的球員，他今季季後賽的數據其實比常規賽要稍為遜色，但也能在球隊需要他時挺身而出。例如上場比賽畢拿末節被挑釁後，爆發連得9分成為各大體育頭條——但其實艾迪巴約取得22分、17個籃板及9次助攻的「準三雙」數據，其中光是第四節便取得8個籃板，當中包括兩次關鍵的進攻籃板。

艾迪巴約（左）默默為球隊貢獻不少。（路透社）

若光計算面對塞爾特人的這個系列賽，艾迪巴約這3場的正負值分別是+18、+14和+30，總計+62為隊內最高；如計算今季季後賽，最高正負值的是卡立馬田，總計+109，占美畢拿其實只以+59排在第5。

卡立馬田是熱火今季季後賽的「正負值之王」。（路透社）

熱火球員今季季後賽正負值排行：

卡立馬田：+109

艾迪巴約：+80

雲遜：+76

鄧肯羅賓遜：+67

占美畢拿：+59



東岸決賽第四戰將在香港時間周三（24日）早上8時半開打，地點依然為熱火主場，他們今季季後賽主場目前6戰全勝。