NBA人物誌︱占美畢拿悲劇童年成就最強Underdog 領熱火創黑八神話

占美畢拿（Jimmy Butler）領邁阿密熱火延續「黑八傳奇」，NBA東岸決賽終極戰103：84擊敗塞爾特人，贏得東岸冠軍，並將與金塊爭奪總冠軍。

東岸決賽系列賽開始前，EPSN曾經預測作為東岸8號種子的熱火只有3%機會能晉身總決賽，可見這支下風球隊被看淡的程度。被看不起、被睇死，無論是熱火還是畢拿本人，都早已習慣，甚至以此成為動力，尤其對童年歷盡艱苦歲月的畢拿而言，遭標籤為Underdog根本微不足道。



畢拿帶領熱火以8號種子身份擊敗塞爾特人贏得東岸冠軍，個人獲選決賽MVP。（Getty Images）

沒有家的男孩

占美畢拿曾經被球評人批評，雖然是一位全能型小前鋒，卻被認為不是一個能獨自完成進攻的單打型球員，加上外圍火力欠奉，預期只能在NBA選秀第二輪中被選走。畢拿用時間和實力證明看低他的人都錯了，2011年NBA第一輪第30順位獲芝加哥公牛選中的畢拿，在聯盟打滾8年，終在邁阿密找到歸宿，熱火成為他真正的「家」。

能找到一個「家」，對畢拿來說已經一切於願足已，因為13歲開始，他的字典中已經有沒有了家這個字。

生母的一句不喜歡他的長相就將畢拿趕出家。（網上圖片）

13歲被趕出家門

「我討厭你的樣子，你滾吧！」這是畢拿生母跟他的最後一句說話。生父不詳，又被母親趕出家門，當年他才13歲。每天憂柴憂米，還居無定所只能不斷在朋友家輪流寄宿。

直到畢拿在籃球場上遇到NFL（美式足球聯盟）球員Jordan Leslie，畢拿的人生才出現一點光。Jordan Leslie和畢拿不打不相識，在挑戰完對方的三分球後，就成了交心摯友，知道畢拿的狀況後邀請他回家住，一住就是幾個月。

幸好遇到好友、NFL（美式足球聯盟）球員Jordan Leslie的家庭收養。（Jimmy Butler Instagram）

就算沒有籃球，至少他也能成功

雖然Lesile家境普通，一家八口只住在兩房單位，但畢拿得到Lesile家庭接納，母親Michelle更決定領養畢拿，將他視為己出。當時的畢拿只不過是一個熱愛籃球的小朋友，仍未打出成績，所以領養的決定單純就是毫無利益和計算的關係，一家人支持畢拿的籃球發展，同時也關注他的學業，教他成為一個男人。

因為寂寂無名，也沒有在高中打出成績，畢拿只能入讀當地的社區大學，卻在每晚的比賽中轟下30至40分，突然獲得不少籃球名校青睞和獎學金機會。最終畢拿選讀馬凱特大學（Marquette University），一所學術型大學，這是養母Michelle的主意，為畢拿留一條後路：「我當然希望占美可以實現夢想，但萬一不行，至少他有受到良好教育。」

從被趕出家門的13歲的男孩，到擁有奧運金牌的美國隊成員，畢拿曾有千萬個理由放棄。（Getty Images）

「不努力就會被社會淘汰」

轉到新環境後，畢拿沒有得償所願的成為主力，讓他很灰心，化悲憤為汗水卻是畢拿成功之處。不是因為有機會上場才需要訓練，而是因為訓練了才有機會上場，為此畢拿花了不少時間在訓練上，終在大三那年得到機會，場均交出15.7分和6.1籃板，帶領球隊打入NCAA 16強。

「我從未對一個球員那麼嚴苛過，我之所以對他無情，就是因為他不知道自己的極限。」馬凱特大學教練說過，畢拿最大問題在於，他一生都活在覺得自己不夠好的陰影下。因為自己的不完美，才會想要努力，這就是疫情期間在隔離泡泡房間內練運球練到讓住客投訴的畢拿。

性格和熱火不謀而合，畢拿終於找到「家」的感覺。（Getty Images）

確認過眼神 我遇上對的人

從防守出發，2014/15球季加強進攻能力，從場均13.1分提升到20分，該年畢拿全面升級，入選全明星賽、防守二隊和最佳進步球員，更拿下公牛5年9500萬美金的合約。成功逆轉人生，隨後因公牛改革，輾轉到了木狼和76人。

「不努力就會被社會淘汰」是畢拿一直信奉的理念，當時木狼隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）和韋堅斯（Andrew Wiggins）並不買賬，出身不同，有着截然不同的態度和性格，使畢拿留不下來。之後即使和76人隊友相處不錯，無奈跟教練戰術和球隊理念不一，多番轉折之下才能遇上熱火這個對的「家」。

終於能在熱火找到知音人。（Getty Images）

失意軍人靠努力逆襲人生

鐵血風格的熱火和畢拿不謀而合，出身草根的他遇上一班曾懷才不遇的隊友，有第二輪順位、落選新秀也有發展聯盟球員，他們就像彼此遇上知音。

互相激勵，有着相同的語言，有共同的目標，熱火就是讓畢拿最舒適的地方。2020年畢拿已曾帶領別人眼中的「Underdog」殺入總決賽，當時球隊為東岸5號種子，今年更誇張，他們以8號種子身份，先在首圈勇挫東岸「一哥」公鹿，創下「黑八奇蹟」，淘汰紐約人後，東岸決賽遇上2號種子塞爾特人，被外界一致看淡，系列賽前被ESPN認定只有3%出機會。

占美畢拿再三受塞爾特人球員挑釁，愈戰愈強。（Getty Images）

別挑釁Playoff Jimmy

畢拿毋負「Playoff Jimmy」之名，季後賽持續爆發，經塞爾特人球員再三挑釁，首仗中鋒賀福特（Al Horford）為綠軍攻入三分球後蹲下來做出暫停手勢，示意熱火「應該要喊暫停了」，結果熱火以123：116先勝一仗；Game 2第4節塞爾特人曾領前96：87，前鋒威廉斯（Grant Williams）以一番垃圾話挑釁，畢拿之後連入9分，熱火終以111：105反勝；到Game 3畢拿向夏福特還以顏色，射入三分球後複製對方蹲下來做出暫停手勢的動作，領軍3連勝。

童年艱苦歲月、長期被人看不起，讓畢拿練成一身愈戰愈強本領，球手挑釁他往往沒有好結果，只會激發畢拿如有神助。即使熱火一度被塞爾特人追平3：3，畢拿身邊一班同為失意軍人的隊友發揮潛力，東岸終極戰畢拿與一班隊友同心合力以103：84「搶七」成功，再次晉身總決賽。