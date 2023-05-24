NBA季後賽｜塞爾特人輕取熱火追至1：3　布朗賽前暗示要創造歷史

西岸決賽以金塊4：0橫掃湖人落幕，這邊東岸決賽的Game 4，已無退路的塞爾特人則以116：99擊敗熱火，扳回一城追至總局數1：3，暫時避免「提早放假」。

賽前綠軍主將之一積倫布朗（Jaylen Brown）便豪言「今晚別讓我們取勝（Don't let us win tonight），似是預示要展開絕地反擊，完成0：3落後反勝的壯舉。



今季季後賽，東西岸決賽皆出現有球隊領先3：0的戰果，NBA歷史上從未試過分岸決賽兩邊均被橫掃，雖然湖人昨日（23日）被金塊淘汰，但背水一戰的塞爾特人今場打出爭氣波，暫時追回一局，未有創造尷尬紀錄。

在NBA過去歷史上，有多少支球隊能在0：3的情況下反敗為勝晉級？答案是0——把剛被淘汰的湖人計算在內，此前共有150支球隊落後0：3，結果是全數出局。

積倫布朗（右）賽前豪言「今晚別讓我們取勝」，似乎是預示要展開絕地反擊。（路透社）

泰譚一洗頹風

常規賽排名第2的塞爾特人今場似乎痛定思痛，全隊6人得分達雙位數，整體命中率超過5成，三分球命中率達40%，加上當家球星泰譚（Jayson Tatum）表現大勇，在第三節拉開差距後，終以116：99輕取熱火。

泰譚今個系列賽表現屢遭詬病，連續三場末節均「隱形」，只能靠罰球得分。他今場剛好相反，首節便錄得3次失誤，不過此後逐漸入局，其中在關鍵的第三節獨得14分，率領綠軍打出一波18：0的攻勢，徹底扭轉比賽形勢；在第四節也攻入11分，一洗前三戰頹風，並攻入全場最高的33分。

泰譚（右）今仗表現出色，美中不足的是全場錄5次失誤。（路透社）

威廉斯（Grant Williams）Game 2因末節挑釁占美畢拿，引致對方大爆發而成為綠軍落敗罪人，今場他成功「復仇」，在一次防守中封阻畢拿的中投，更輕鬆將皮球搶到手中。此外，今場他三分6射4中，共拿下14分，在外線為球隊提供了有力支援。

熱火方面，畢拿取得全隊最高的29分，惟全隊表現平平，三分球32射8中，命中率只有25%是落敗主因之一，第三節更一度出現4分多鐘的入球荒，而且全場錄17次失誤，並因此失去27分。

巴克利預測會打至「搶七」

追回一局後，泰譚表示他們「正嘗試挽救這個賽季」；名宿巴克利（Charles Barkley）賽後在TNT報道中預測塞爾特人能輕鬆贏下第五場，「我認為他們避免被橫掃後，能憑此獲得動力。他們下場將回師主場，那裏將會熱鬧非常。我認為綠軍下場能擊潰熱火並重回勝軌。我告訴你吧，這兩隊還會在邁阿密打Game 6，熱火仍要應付『搶七』。」

不過事實上，NBA歷史上不僅沒有球隊能在0：3情況下逆轉晉級，即使能追到「搶七」的，過去也僅有3隊：1951年的紐約人、1994年的金塊以及2003年的拓荒者。

泰譚表示他們正嘗試挽救這個賽季，但能從0：3打到「搶七」的球隊，在歷史上亦寥寥可數。（路透社）

最後巴克利還補充一句：「好戲現在才開始（Now the fun starts）。」塞爾特人與熱火下一戰將在香港時間周五（26日）早上8時半開打。