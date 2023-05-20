NBA季後賽｜占美畢拿末節被挑釁「爆seed」　領熱火反勝塞爾特人

當占美畢拿臉上出現那個笑容，恐怕將有大事發生。

威廉斯（Grant Williams）最清楚不過了。

這名塞爾特人前鋒在一次三分命中後，竟然主動挑釁熱火主將占美畢拿，當時比賽已打到第四節，「綠軍」領先96：87。

最終熱火以111：105反勝，贏得NBA東岸決賽第二戰。當塞爾特人後衛Jalen Brown賽後被問及隊友「Poke the bear」是否錯了，他只能無奈回應「下一條問題」，或許塞軍也想問一句：到底發生過什麼事？



當占美畢拿聽罷威廉斯的「垃圾話」（Trash talk），露出一臉輕蔑的微笑，比賽才真正進入高潮。

占美畢拿面對威廉斯的垃圾話，露出一臉輕蔑的微笑。（Twitter影片截圖）

畢拿以一次近投打出And-1後，他忍不住與威廉斯對罵，兩人同樣被判技術犯規，然後畢拿將怒火轉化為得分。連同該記追至89：96的近投And-1，他被威廉斯Trash talk後轟入9分，包括追平100：100及反超前102：100的兩記關鍵投射；反觀威廉斯則於比賽剩2分19秒時被換走。

當然，最終熱火能夠在三節過後落後76：82，最終以111：105反勝，艾迪巴約、Robinson、Strus及Vincent在畢拿被挑釁開始合取15分，也應記一功。

Trash talk也要看對象，畢拿賽後被傳媒問及事件，他說：「那是今仗的關鍵，令我『會心微笑』，並推動我更積極爭勝。我很尊重威廉斯，Trash talk也很正常，但我不知道我是否Trash talk的最佳對象。」另一邊廂的塞爾特人，後衛Jalen Brown被問及威廉斯挑釁強者（Poke the bear）是否錯了，他只能無奈然回應：「下一條問題。」

事實上，塞爾特人今仗不無取勝機會，尤其他們大部份時間均守住畢拿，令畢拿上半場12投僅5中，三節過後只得18分進帳。當家球星泰譚於關鍵的第四節近乎「隱形」也是落敗原因之一，他取得全場最高34分，但當中只有5分於第四節取得，並且只來自5個罰球。

綠軍當家球星泰譚，繼上場後再次錄得末節0入球的尷尬紀錄。（路透社）

熱火贏得今仗後，領先場數2：0。兩軍將在香港時間周一（22日）上演第3節，由熱火回師主場，他們今季季後賽主場5戰全勝。