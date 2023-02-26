籃球亞洲盃｜梁兆華大活躍　港隊挫大馬晉外圍賽　年底再鬥列強

籃球亞洲盃外圍賽預賽第二圈，香港隊面對馬來西亞，終以71：66擊敗對手，晉身外圍賽。



第一節港隊入局較快，在梁兆華和楊睿騏的活躍之下，一度領先至12：2、15：4超過十分差距，但馬來西亞未幾便憑罰球及三分球追近至15：12，港隊再由梁嘉顯一記三分拉開至22：15完第一節。此後戰情發展一直反覆，均是馬來西亞奮力追至兩分差距，但急於追分下不斷出現誤傳，復又被港隊拉開比分，半場時港隊領先46：41。

進入第三節，兩隊的分差一直維持在至5分以內，馬來西亞更一度追至51：52僅得1分差距，但狀態不俗的梁兆華又再射入三分稍稍拉開；到第三節末段港隊仍僅僅領先57：56，梁兆華再以一記跳投讓港隊稍稍喘息，以59：56進入最後一節。

兩軍在最後一刻都出現許多犯錯，無論是外線或是上籃都失誤頻頻，在港隊領先61：58時，分數一度膠着兩分鐘之久。

梁兆華今仗表現相當活躍，個人得13分、6助攻及6籃板。（AIBA）

馬來西亞在末段追至66：68餘兩分差距時，不斷嘗試射三分希望一口氣拉近差距，但不僅未能得手，更往往隨即犯規向港隊拱手送上罰球機會，最終港隊在得13分的梁兆華和獲15分的蔡再懃活躍下，以71：66擊敗對手，成功以F組第4名晉身亞洲盃外圍賽。

港隊最終順利躋身外圍賽。（AIBA）

連香港在內共8支球隊已由預賽躋身外圍賽，除港隊外尚有關島、伊拉克、蒙古、巴勒斯坦、卡塔爾、泰國和阿聯酋，將與在外圍賽的其餘16支球隊，即共24隊爭逐16個決賽周資格，外圍賽將在2023年11月、2024年2月和11月及2025年2月舉行。