【甲一籃球】南華領先2場仍怕惡夢重演　奪冠後梁兆華終能放鬆

今季甲一總決賽，沒有重演2018年、被逆轉3：2的劇本。

南華對香港東方以場數2：0領先，全隊上下仍不敢鬆懈，緊湊的40分鐘後，南華終於72：61再拿下勝利，完場一刻，小將激情大叫、余理洋和朱亮相擁並紅了眼眶。

只有梁兆華平靜地半蹲在裁判席前，長嘆一口氣後，癱倒在修頓場板上，「對，鬆一口氣，終於完啦。」他說。



今季南華殺入總決賽後，氣勢如虹連取2勝，但MVP朱亮（Tommy）依然形容為硬仗一場。或許是客套，但想必更是形容保持警覺性、不能鬆懈的賽事尚未完成，精神緊繃的情況。

回想2018年甲一總決賽，當時南華就是以2：0優勢，被當時的東方龍獅連取3場勝仗， 最終以2：3失落總冠軍。

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完場一刻，小將激情大叫。（張倩儀攝）

2018年東方反勝南華：

梁兆華癱倒在地。（張倩儀攝）

余理洋和朱亮相擁並紅了眼眶。（張倩儀攝）

「Jobs not finished」（任務尚未完成）第二勝後，梁兆華發布在Instagram上，提醒自己和隊友，切勿讓2018年的惡夢重演。「上次訪問說起2018年，我說今年要3：0，證明一直以來更辛苦、更認真、更仔細（的過程），並沒有白費。」

兆華在完場一刻，反應遲緩，第一感覺不是快樂或興奮，而是放鬆，「鬆一口氣，終於完啦，可以放假啦！我跟隊友說，贏1：0、2：0都不要放鬆，因為18年就是這輸的。」

兆華在完場一刻，反應遲緩，第一感覺不是快樂、興奮，是放鬆。（張倩儀攝）

南華以3：0擊敗東方。（張倩儀攝）

除了一季打三年，今季對南華來說，的確是考驗，不單經歷波斯尼亞籍主教練巴拿莫域離隊，就連內、外線主將惠龍兒、楊和也同時轉投灣區翼龍，讓原本目標劍指連霸的南華，銳氣大挫。「今年最難（打），因為大家都變勁了，只有我們突然變弱了。」兆華笑說知道外界很多人想南華輸，「香港人特性，鋤強扶弱，你想我們輸，那就贏給你們看。」

因此，在人事變動後，全隊急於重整、配合，但隊友的經驗和年紀上有差距，兆華就只好做一個溝通橋樑：「我會和Tommy、Nathan溝通，再跟小將溝通，其實以前有教練不用我做，只專心做好一個齒輪，但現在不一樣。」兆華解說洋將如朱亮和余理洋和小將較多閒話家常，卻鮮有主動談球場事，「我們（與朱亮、余理洋）有時會吵架，但我和『加拿大幫』這麼多年了，不怕。」

梁兆華笑言雖然自己對小將嚴格，但卻是為了球隊。（張倩儀攝）

南華經歷人事變動仍順利奪冠。（張倩儀攝）

對，這麼多年了，兆華赫然發現自己已經在南華11年頭，自己由黃毛小子、「牛」，變成了「大個班」，「以前是大的帶住我得冠軍，現在到我帶細的，沒有太特別，但原來自己都長大了。」

上次說起自己只想盡做，因為是對自己的一個交代，今天兆華說：「因為下年未知（球隊），所以現在自己都想好頭好尾、有個好結果，因為我第一年打（南華）就是冠軍，如果今年真的是最後，至少南華的最後一年是冠軍結尾。」由「齊腳」被外界認為「贏硬」，到多次變動，在兆華眼中盡做奪冠，也是對球會、球迷和照顧過他的人有個交代。