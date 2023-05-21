甲一籃球｜陳張敏退役南華大換血　余理洋率年輕陣容目標衛冕

本地籃球即將於6月新開設的三人籃球聯賽「打頭陣」下拉開戰幔。

去屆甲一銀牌和聯賽冠軍南華陣容大變，除了注入南青新血，還有舊將離隊，包括效力南華16年的陳張敏。



陳張敏想在冠軍的高位退役。（張倩儀攝）

周日（21日）陳張敏夥隊友朱亮（Tommy）和余理洋（Nathan）出席軒尼詩籃球活動，在明星賽中獻技，上演入樽「放題」。雖然三人合作無間，張敏卻笑言Tommy和Nathan已成前隊友，皆因他作出重大決定：「退役了，上年打完就有和老闆溝通過，這個年紀（退）差不多了，想在工作再上再努力點。」

陳張敏指自己想在冠軍的高位退役。（張倩儀攝）

陳張敏：想在冠軍後退下來

今年37歲的陳張敏，上季表現依然勇悍，更奮戰至爆眼角，他笑說身體狀態自己最清楚：「練波、做體能（程度）都差不多，身體要迫上巔峰的位置和感覺卻是每年都下降。」他指即使外界覺得他依然「好fit」，但看影片或自我感覺已經不及以往，「拿了冠軍，我想在高位退下，不想再找其他球隊或浮浮沉沉兩三年再退。」

張敏回憶自己在28、9歲時已經萌生退役念頭，由於南華一星期最少練6-7課，最多達11課，「我經常說笑：很厭，我要走了，不想見到隊友。Nathan卻每一年都說：『張敏I need you』。」一留就是8年、6季，多留在南華的日子，回望過去都是收穫：「由Nathan未打得，到Duncan（惠龍兒）、Glen（楊和）回到，還有Mensur（教練巴拿莫域）加入有給我們從未接觸過的歐洲籃球教法，見證了3代，今天南華已經不同。」

余理洋將會在兼任南華教練和球員。（張倩儀攝）

余理洋：可能是近十年南華較弱的陣容

接下來的球季，南華將由Nathan兼任教練和球員，主將梁兆華離隊，但仍有去屆MVP朱亮協助領軍。Nathan坦言南華舊將不再，陣容年輕化，除了有葉耀邦、曾湛元、林文淇等還加入前南青球員如蘇柏軒、Jefferson Espiritu。「雖然這可能是近十年南華較弱的陣容，相信是不容易的一年，但目標一定是贏球、奪冠，從未改變。」

去季最有價值球員朱亮依然在陣中協助領軍。（張倩儀攝）

Nathan表示來季滿貫、東方都是強敵，漢友也一樣難對付：「我會做好我的工作，別擔心，除了教球也會進入狀態操返好身型，期待對上兆華！」

甲一籃球將於6月3日率先於假修頓街場舉行的三人籃球聯賽亮相，隨後銀牌賽緊接於7月19日開鑼。