女籃亞洲盃｜中國反勝日本破宿命12年後再封后　4將共獲200萬獎金

在澳洲悉尼舉行的女籃亞洲盃，中國隊出戰決賽前，隊長楊力維上仗勇戰受傷添隱憂，今仗對日本大部分時間落後，最後一節打出一段12：0的攻勢，最終以73：71反勝對手，相隔12年再度稱霸女籃亞洲盃。



中國女籃與日本爭奪今屆亞洲盃。（微博截圖）

在澳洲舉行的女籃亞洲盃，中國女籃在4強擊敗東道主澳洲，殺入決賽，與力爭6連冠的日本隊碰頭。中國女籃賽前先有不利消息，隊長楊力維在4強戰勇戰受傷，無緣決賽領軍。

兩軍首節打成17：17平手，中國隊在次節未能適應日本隊的節奏，戰畢上半場落後9分。中國隊第三節急起直追，韓旭﹑李夢接連射入三分球，雙方差距收窄至1分，日本隊仍然力保稍微的領先優勢進入最後一節。

第四節戰情同樣激烈，日本隊曾經拉開6分領先，中國隊即叫暫停並收復失地，加上日本隊接連失誤，中國隊一口氣打出一段12：0的攻勢，由落後6分變領先6分，中國女籃最後力保勝局，以73：71力克日本隊封后，相隔12年再度稱霸亞洲盃，亦是10年來首度擊敗日本隊。

中國隊以73：71力克日本，相隔12年再度稱霸亞洲盃。（微博截圖）

身高2.06米的楊旭今仗交出「雙雙」，貢獻26分及10個籃板，亦當選今仗的最有價值球員，加上李夢及王思雨同樣攻入17分。決賽得分上雙的楊旭﹑李夢﹑王思雨，加上4強表現亮眼的高頌，賽後獲四川遠達美樂籃球隊的獎金鼓勵，每人獲發50萬人民幣。

楊旭交出「雙雙」，成為今仗的MVP。（微博截圖）

中國女籃相隔12年再度捧走亞洲盃，主教練鄭薇直言，賽前沒有想過能夠笑到最後，「好不真實，我們在備戰時遇到傷病及人腳不齊的問題，也沒有想過奪冠。4強對澳洲是一場苦戰，體能消耗非常大，決賽緊接進行，對我們隊員的意志力是極大的考驗。日本今仗表現出色，幸好隊員們在落後未有放棄，我為大家的表現感到非常驕傲。相隔12年後再度奪冠，這個冠軍得來不易，大家都十分高興。」鄭薇強調，麾下今屆賽事承傳優良的傳統，永不放棄，真正把中國女籃的完美體現。

中國隊稱霸亞洲盃，同時獲得來年巴黎奧運及2026年世界盃的入場券。