WNBA︱Brittney Griner被俄囚禁後首復出 「她重返這裏已是奇蹟」

曾被俄羅斯囚禁10個月的美國明星女籃中鋒格連娜（Brittney Griner），自去年12月獲釋返回美國後，首度復出賽場，在WNBA季前熱身賽再次為鳳凰城水星（Phoenix Mercury）上陣。

即使球隊71：90不敵洛杉磯火花（Los Angeles Sparks），格連娜的表現跟應有水平尚有大段距離，根本沒有人在乎賽果，教練Vanessa Nygaard和水星隊友個個激動，對手火花球員緊緊與她擁抱，格連娜說今仗意義重大，自言：「從此不會視任何一天是理所當然」。



格連娜（右）返回美國後，首度重返籃球賽場。（路透社）

32歲的格連娜是美國名氣最響亮的女籃球星之一，八度入選WNBA明星隊、兩度為美國贏得奧運金牌。2022年2月她再次趁WNBA休季前往俄羅斯代表當地球隊作賽「賺外快」，在機場被查出行李內有不足1克大麻油與吸食工具被捕。

管有大麻在俄羅斯雖為非法，但擁有2克以下大麻油或6克以下大麻的標準量刑僅為罰款或監禁最多15天。美國最初嘗試外交斡旋不果，指格連娜被俄方「非法拘捕」，事件成為美俄政治風波新一章。去年9月俄羅斯法院竟重判格連娜9年刑期，她上訴被駁回後，美俄雙方終達成囚犯互換協議，12月8日獲釋回國。

她早前已重返球隊訓練，周六首度復出賽場，正選上陣17分鐘，第1分鐘已射入兩分，這位6呎9吋的中鋒久疏戰陣，演出難免有「生鏽」之感，5射2中，連同罰球得10分，另有3個籃板，她深知距離最佳狀態仍遠，經歷一大劫後她感言：「我沒想過能坐在這裏，我沒想過這麼快便能打籃球。」

格連娜去年在俄羅斯監倉透過視像直播參與審訊畫面。（美聯社）

「我不知道復出會如何，肯定的是，能在這裏我很感恩。從此任何一天我也不會視為理所當然。」格連娜說，「再次聽到國歌，感受完全不一樣。就如身處奧運會，你坐在那裏，金牌快要戴到頸項，國旗升起，奏唱國歌，感受就是截然不同。」

這是格連娜自2021年以來，首度再披水星戰衣作賽，「今天身處這裏，意義重大……感覺很好，絕對感受到被欣賞。我急不及待回到那種純粹只有籃球的一天。」是的，因為這一戰所有人都為她重返賽場完全分心，連球隊主教練也不例外。

水星教練Vanessa Nygaard稱，國歌環節和介紹進場一刻，全隊都很激動，「我們看向彼此，雞皮直豎。去年我們一整年都有這裏承受一切，如今我開始感到情緒波動。單是看到格連娜再次出場，已是個絕對的奇蹟（an absolute miracle），真是很神奇，再次令我起雞皮。」

格連娜兩度代表美國贏得奧運金牌，包括2021年東京奧運。（Getty Images）

格連娜復出賽場，亦令水星重燃爭冠希望。她是2013年WNBA選秀狀元，被水星選中後一直效力至今，2014年為球隊贏得隊史第三座WNBA總冠軍。9年WNBA生涯場均得17.7分、7.6籃板，水星2016至2018連續3年戰至季後賽4強，2021年再次晉身總決賽，1：3負芝加哥天空飲恨。

2022年失去格連娜，球隊實力大打節扣，季後賽首圈0：2不敵最終奪冠的拉斯維加斯王牌（Las Vegas Aces）出局。格連娜在復出戰表現未如預期，念及她被扣留在俄羅斯10個月，期間歷盡審訊、被判重囚、被囚禁在地點外界無從知曉的神秘監獄、加上言語不通，種種心理折磨和苦難，能步出賽場其實已是勝利。她不諱言，「遠遠未及我所希望，但正重返正軌，我們在做正確的事。」

WNBA 2023年度常規賽將於5月19日（下周五）展開，水星當日揭幕戰作客，對手正是洛杉磯火花。

格連娜首度復出比賽表情多多：