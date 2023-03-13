李祉均WCBA次季無緣四強　續留內地只為跳出籃球舒適圈

撰文：張倩儀
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香港首位職業女子籃球員李祉均剛完成WCBA第二個賽季，協助所屬的山西竹葉青酒隊打入季後賽。
雖然賽季完成，但李祉均仍然決心轉戰廈門，跟隨前CBA球員、著名後衛教練呂曉明「取經」，努力從小前鋒位置的舒適圈，學習成為場上指揮官、控球後衛，為職業生涯開發更多可能性。

2021年，首闖WCBA的李祉均效力陝西天澤，寫下場均16.4分、3.3籃板、2.2助攻、1.7偷波、0.6封阻以及12.2的效率，最後更入選明星賽陣容。次年，李祉均再獲一紙合約，加入與前八強隊山西竹葉青酒隊，18場賽事中錄平均上陣時間約23分鐘，場均9.06分，雖然未能再入明星陣容，但打入季後賽可算是另一種成就。

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李祉均今季加入加入與前八強隊山西竹葉青酒隊。（Instagram）
雖然未能再入明星陣容，但打入季後。（受訪者提供）

雖然最後山西以於八強、三場兩勝賽事中，以場數0：2不敵衛冕球隊內蒙古農信隊，無緣四強。完成第二個職業賽季，無疑也給了李祉均新的啟發：「首次打入季後賽來說，我尚算滿意成續，自己在山西隊教練的帶領下，防守方面的專注度有明顯進步，不過仍有很多地方有待加強，例如三分球的命中率。」

教練任明敏曾北上支持李祉均。（Instagram）

雖然得分向來都是李祉均的強項，但以她身高1.70米和偏瘦的身型，要在WCBA中被比下去，所以站穩陣腳，單靠「老本」是並 不容易。因此，完成賽季後，快將離家2年的李祉均仍決定續留內地，隨前CBA球員、著名後衛教練呂曉明進行特訓，期望在控球後衛的角色上下點苦功，讓自己打法更多樣，不只局限於得分為主的2、3號位。

李祉均期望能開發控球角色，讓自己打法更多樣。（Instagram）

值得一提，呂曉明為前CBA球員，曾效力新疆、福建、四川等隊，身高僅1.76米的他縱橫CBA近20年，更是CBA歷史助攻王，曾單場交出20次助攻。退役後，開辦訓練營，為不少CBA球員休季期間特訓的首選。

呂曉明（右）為前CBA球員。（微博）
現時李祉均於廈門參加訓練營，與國家隊代表、 山東隊的李緣 (中) 以及效力陝西女籃的周月明一同受訓。（受訪者提供）
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