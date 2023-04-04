NCAA︱女籃怪物Caitlin Clark破盡紀錄　領艾奧瓦入決賽卻留憾

今年美國NCAA籃球巡迴賽男、女子組加起來最廣為談論的人物，是個叫Caitlin Clark的艾奧瓦（Iowa）大學三年級生。這位21歲女將今屆賽事可謂破盡紀錄，豪取191分一口氣打破男、女子組的得分紀錄，風頭一時無兩。

她領軍一路殺入總決賽，可惜最終未能奪冠，在接近完美球季留下遺憾。



Caitlin Clark帶領艾奧瓦大學勇闖NCAA Division I決賽，可惜未能奪冠。（Instagram＠Caitlin Clark）

走進歷史簿的怪物女生

身高1.83米、司職控球後衛的Caitlin Clark，肌肉不算特別發達，平日斯斯文文，穿上便服未必會察覺她是個頂尖運動員。然而一換上籃球隊制服走進場內，鋼條身型的她立即展現強大霸氣。

今屆她攻入191分、助攻60次以及32個三分球，均創下NCAA女籃巡迴賽自1982年創立以來的紀錄，其中得分一項更同時打破男子及女子紀錄。今季她在NCAA Division I 累積1055分，為歷代第四位，如加上327次助攻（場均8.6次），更令她成為首位一季達到1000分以上及超過300次助攻的球員。她還射進140個三分球，以及5次取得「三雙」。

Caitlin Clark平日斯斯文文，不似是個怪物級籃球明星。（Instagram＠Caitlin Clark）

美國不少年輕人、尤其是頂級運動員，會穿州過省讀大學，Caitlin在艾奧瓦出生和成長，希望可啟發州內小朋友，「希望我能啟發艾奧瓦州的孩子和市民，為他們帶來很多快樂。希望這支球隊為他們帶來很多快樂。」

美中不足的是，艾奧瓦大學決賽以85：102不敵路易斯安那州大學，與冠軍只差一步， Caitlin得到全場最高的30分，加上8次助攻，仍不足以領軍獲勝，賽後不禁倚在隊友Monika Czinano肩膊灑淚。Caitlin收拾心情後稱：「我明白我們未得贏得最後一場，但已值得感到非常自豪，是時候慶祝。」

Caitlin Clark與艾奧瓦離NCAA總冠軍只差一步，留下遺憾。（Instagram＠Caitlin Clark）

隊友Monika Czinano大讚Caitlin是個「現象級」球員，「她一次又一次證明身價，而且以正確和有趣的方式做到，他是小孩的典範。」

Caitlin Clark不止刷新多項NCAA個人紀錄，還帶領艾奧瓦大學女子隊贏得Big Ten巡迴賽，繼而晉身NCAA巡迴賽最後四強，並首度殺入總決賽。她尚有最後兩次機會，可為學校爭冠，明年升上四年級的她，可基於疫情曾取消賽事關係，多打一年，不過以她的超班表現來看，WNBA球隊大概都想早日得到她。