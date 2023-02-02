學界精英賽｜協恩甩鞋小妹變大師姐：最後一年盡力只為不留憾

Nike全港學界精英籃球賽本周末（4日）於荃灣體育館揭開四強戰幔。

闊別三年，物是人非，但球員捱過停擺仍然堅守籃球夢，哪怕大部分球員都是首次參賽，依然打出後疫情時代的學界熱血賽事。

《Jumper》一連走訪4間四強學校，訪問10個球員，窺探疫情三年下，球員們到底發生過什麼事？



【精英賽・協恩】李佩沛，協恩中學主力兼前隊長，司職控球後衛。（張倩儀攝）

李佩沛，中六，協恩中學主力兼前隊長，司職控球後衛。

一個曾經在精英賽場上跑到「甩鞋」的中一小妹妹，再戰精英賽時，已經是可以獨當一面的球隊主力。和師姐們一樣，背負住眾人的期望，傳承的壓力，這大概是協恩女籃逃不掉的使命。

可是，還原基本步，李佩沛只想在第一次擔大旗、最後一次精英賽中，拚盡只為不留遺憾。



問：為何開始打籃球？

答：我小二開始接觸，但小二前我是打少林功夫先的，打打下老師覺得我好動、活躍好像有點潛力，就去試打籃球。試試下，愈打愈好打到現在。

問：過去三年沒有學界，做過什麼？

答：除了籃球，足球都有Zoom練習，但最重要的是多了時間休息。三年前後，一切正常的時候都是朝8晚11，上學、練學校、球會，由荃灣回東九龍，回家都要時間，收拾自己都會到1、2點，Online時就多時間休息和分配。現在最多只可以瞓到5小時，但Zoom的時候，晚上可以11點睡可以睡到8點。

【精英賽・協恩】李佩沛首次以師姐身份打精英賽。（張倩儀攝）

問：第一次接觸精英賽的感覺？

答：第一次是中一，我記得是初賽在石硤尾打，對基信，穿紅色球衣，還有我甩鞋。那時候很簡單，C Grade打球沒有太多顧慮，到了B、A Grade就要想對手的弱點，但那時候你「齋跑」就已經可以贏。

【精英賽・協恩】疫情間球員們獲得更多休息時間。（張倩儀攝）

問：堅持到這刻入到精英賽四強，有什麼要跟當天的自己說？

答：想跟三年前沒有放棄、選擇堅持的自己說：多謝你那時候沒有放棄，知道你走到這一步背負住好多壓力，例如傳承，經歷過高低起跌，仍感激協恩帶給自己的一切。由疫情迷惘到現在全隊可以向住同一個目標奮鬥，這件事很熱血。自己由一個不合格的隊長變成剛好合格的隊長，當中都要感恩三年前和我一起選擇堅持的隊友，還有2位沒有放棄過我的教練。

【精英賽・協恩】每屆協恩女生都背負住連霸壓力。（張倩儀攝）

問：入到四強，有什麼想做？

答：今年是自己第一個正式，也是最後一年以leader的身份打精英賽，我想無遺憾。我想帶領下面個班（師妹）上來，不單是打到現在的水準，而是更好的水平的表現。自己最大的願望是不要受傷，不要讓自己打之後有遺憾，要用盡全力打。

【精英賽・協恩】李佩沛表示今次精英賽要盡力無憾。（張倩儀攝）

你眼中的協恩籃球隊？

答：屋企，首先是因為人，加上留在協恩的時間，對比起在家是多很多。早上上學到晚上練球，回家都只是洗澡吃飯就上床睡覺，第二天再來，甚至現在是星期六、日都要回來練球，在這地方很長時間。

如果我中學沒有入到協恩，我覺得我會去了踢足球而不是打籃球。現在在協恩，就算我要兼顧手球、投球、籃球等，隊友基本上都是一樣的人，對於我來說，比起因為籃球的本質，我更覺得令我熱愛的原因是因為這裹的人。

外界很喜歡用「神之隊」形容我們，我只會說，我們不是神之隊，我們是協恩。我們都會輸，是不是必勝的球隊？其實外面的學校都一直在進步。

【精英賽・協恩】（張倩儀攝）

Nike全港學界精英籃球賽

日期：4/2（ 四強）、5/2（決賽）

地點：荃灣體育館

時間：09:00-17:30（四強）、09:00-18:00（ 決賽）

對賽戲碼：

09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）

11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院

15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學



*毋須門票入場

