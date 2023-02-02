學界精英賽｜協恩隊長內歛自認無霸氣：打好自己外試下carry隊友

Nike全港學界精英籃球賽本周末（4日）於荃灣體育館揭開四強戰幔。

闊別三年，物是人非，但球員捱過停擺仍然堅守籃球夢，哪怕大部分球員都是首次參賽，依然打出後疫情時代的學界熱血賽事。

《Jumper》一連走訪4間四強學校，訪問10個球員，窺探疫情三年下，球員們到底發生過什麼事？



【精英賽・協恩】姚采芸（中），協恩中學隊長兼大前鋒。（張倩儀攝）

姚采芸，中五，協恩中學隊長兼大前鋒。

性格內向，在全隊面前說話，總是害羞得有點吞吐，不過擔當協恩隊長的大任，就不能再退縮。

坦白自己不及以往的協恩隊長有霸氣，打起來也不夠有星味，但姚采芸也表示自己一直在努力中。



問：為何開始打籃球？

答：其實我全家都沒有人是打籃球，小學二年級有籃球興趣班，爸媽就叫我試一下。小學有一邊打跆拳道一邊打籃球，後來因為打籃球太忙，就沒有再打跆拳道。籃球方面又打得幾好，教練就叫我升上去和師姐練，一直打到現在。雖然是喜歡（籃球）的，但未到好熱愛，可以說是當興趣，如果不是籃球，我連協恩都入不到。

問：過去三年沒有學界，做過什麼？

答：疫情間，有更多時間和家人相處，因為長期留在家，爸媽Work From Home，平時好像現在有很多時間要練球，沒有太多時間在家。雖然平時都有分享每天發生的事，不過有時都會因為練球太晚又見不到他們，這三年，家人之間溝通更多，例如分享趣事等無所不談。

【精英賽・協恩】姚采芸性格內向。（張倩儀攝）

問：第一次接觸精英賽的感覺？

答：我沒有打過精英賽，中一的時候只打過馬拉松，有看過很多師姐打精英。新伊館那一場有看，覺得好勁， 好有星味，和現在不一樣。她們一行出來的氣勢，已經可以嚇親人，但現在我們可能只有1-2個這樣的球員。

問：堅持到這刻入到精英賽四強，有什麼要跟當天的自己說？

答：想跟三年前開始做c grade隊長的自己說：知道突如其來的疫情令你措手不及，但我依然感謝自己願意堅持走這一條路，再辛苦都沒有放棄，才會有今時今日的我。雖然疫情下很多事都有了變化，但這些變化正正是成長嘅養分。雖然當天沒有了精英賽，失去了不少大賽經驗，也讓自己很失望，但那個依然繼續努力的自己，才可以讓現在的我有了展現自己的舞台，有機會做一個可以帶領球隊的隊長。

【精英賽・協恩】為了能帶領球隊，她一直在努力改善。（張倩儀攝）

問：入到四強，有什麼想做？

答：打出霸氣。想自己可以發揮到正常水準，甚至比平時更好，好想試下carry隊友，不單是着眼自己的表現，到時比賽可以讓師妹有更多機會落場體驗。同時間，我都要逼自己出聲，因為師妹都不太表達，也放不開打，想給她們更多信心，指示要更清晰。

問：你眼中的協恩籃球隊？

答：好像家一樣，我們經常見，上學、練球都見，對隊友多過對家人。這班隊友是我不能放棄的原因，因為由中一全部人一起堅持到現在，如果我Quit了就少了很多時間見她們。

協恩之所以有今天的成績，是這麼多屆的師姐一直傳承下來的，這麼多年的努力，而不是「神之隊」的意思純粹是天賦。協恩的球員都付出了很多時間，很多事都要放棄。不過，近年我們的確不如師姐們有霸氣，以我自己為例，我是一個內向的人，大家都習慣將自己「收埋」，教練都說我們沒有霸氣，但有努力改善的。

【精英賽・協恩】協恩中學。（張倩儀攝）

Nike全港學界精英籃球賽

日期：4/2（ 四強）、5/2（決賽）

地點：荃灣體育館

時間：09:00-17:30（四強）、09:00-18:00（ 決賽）

對賽戲碼：

09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）

11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院

15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學



*毋須門票入場

