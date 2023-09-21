香港籃球｜女籃賽事選址的意義　打修頓不只代表一份尊重

女子高級組銀牌決賽早前因香港籃球總會（下稱籃總）安排由「大場變細場」下掀起爭議。籃總在壓力下將總決賽移師修頓室內場舉行，周三（20日）晚上在全場達9成滿座的球迷面前，偉邦以以67：56擊敗福建，捧走隊史首個甲組賽事冠軍。

今次女籃「換場」的議題上，不乏「尊重」、「發展」等字眼，也有球員覺得「場地大細不是問題」，到底今次爭議、這一場賽事，代表了什麼？



周三女子高級組銀牌決賽假修頓室內場舉行，雖然天氣悶熱，但早於下午4時半就有球迷「排頭位」，等待晚上6時門票發售。直到7時半開賽，售票處仍然馬不停蹄，全場達9成入座。

不少球迷被早前「大場變細場」事件激發入場意欲，其中「排頭位」的在學球迷Elaine直言自己早到是為了幫朋友多買幾張門票：「今次（決賽）多波折，就更想入場支持。」她口中的波折，是指原定「新伊館」舉行的總決賽，籃總因男子隊需使用場地而將女籃改為港島東體育館作賽，引起「大場變細場」的爭議。

周三女子高級組銀牌決賽假修頓室內場舉行。（張倩儀攝）

偉邦以以67：56擊敗福建，捧走隊史首個甲組賽事冠軍。（張倩儀攝）

何謂「大場」和「細場」？（張倩儀攝）

男子甲一銀牌及聯賽近十年紮根修頓，決賽會打入新伊館。（張倩儀攝）

香港籃球 男女有別

何謂「大場」和「細場」？筆者認為需要先從男、女子籃球用場背景說起。

眾所週知，香港男子籃球最高水平賽事——甲一銀牌及聯賽近十年紮根修頓，除了決賽階段，所有賽事均以灣仔為主場。同樣，為最高水平賽事之一的女子籃球銀牌及聯賽，卻要「遊走」香港各區康文署轄下體育館（俗稱細場），近年常用的場地有：荃灣體育館（副場）、港島東體育館、北河街體育館、上環體育館等。

對於香港女籃球員而言，所謂「大場」並不是隨便能進入的球場。（張倩儀攝）

女籃一向需要打入聯賽季後賽或銀牌四強，才有機會踏足修頓或新伊館（大場）、設有大型電子分牌、觀眾席等國際水平基本賽事設備的場地。因此，對於香港女籃球員而言，所謂「大場」並不是隨便能進入的球場。

女籃打「大場」的意義

就女籃賽事未能單獨成事使用「大場」的原因，籃總比賽主委以「女子入座率比較低，會造成資源浪費，所以將場館（指新伊館）交還予康文署。」為由，將女籃安排於沒有觀眾席的港島東體育館中舉行。對此，福建球員陳偉萍認為場地差異不大，但另一方面亦有不少球員提出港島東場館的安全性問題，甚至是籃總對女甲的取態和尊重問題。

偉邦教練陳嘉汶則提出打「大場」的意義。（張倩儀攝）

然而，偉邦教練陳嘉汶則提出打「大場」的意義。

「這不單是場地大小、靚唔靚的問題。」陳嘉汶認為比起主觀的「尊重」問題，場地也是影響發展的一部分，「今年有亞運，大港隊的球員都來自女甲，但試想想，一群即使要出戰國際賽的球員，本地賽事連一個大場的賽事都沒有。」場地附帶的空間、能容納觀眾的人數以至氣氛，硬件如大型電子分牌、籃板上進攻時間牌等，全都是女籃常用體育館未能提供的元素。「球員要習慣有觀眾，要學會看分牌；本地賽事一年20場都沒有，連場地都提供不了，要球員如何適應打國際賽的賽事？」

「大場」內全都是女籃常用體育館未能提供的元素。（張倩儀攝）

身兼協恩教練的她，直言現時中、小學球員的抗壓力和面對大場面的能力，比不少女甲球員更佳：「現在很多球賽，不管高水平與否，都有機會踏入修頓；但原來最高水平的女子聯賽，才是最欠缺打大場經驗的一群人。」

香港女籃一成不變

近十年，籃總對女子籃球安排一成不變，女籃代表隊世界排名位列第105位、亞洲排名下跌2名排第21位，列於新加坡之後，加上自2018年亞運後女籃再沒有參加過任何FIBA國際賽事。對於女籃發展，籃總的透明度低，連最近期的2020-21年度總會工作年報中，也只列男籃參戰於約旦舉行的亞洲盃外圍賽，一句未提女籃港隊。

這一場幾乎滿座的賽事，或許能令籃總提高對女籃的關注度，又或令女籃往後賽事場地有所改變。（張倩儀攝）

昨晚，籃總主席陳瑞添亦在場，他直言對入座率滿意，氣氛很好：「我都好開心，不會比甲一差，（氣氛）相當好，但要維持到熱度，對女籃是一個動力。」他強調經此一事後，籃總會配合，向康文署爭取資源：「重要的場次會爭取更多資源，一定會做。」但被問到能否所有賽事「睇齊」於「大場」舉行，他則表示：「長遠目標是全部（賽事）在這裏（修頓）或荃灣主場舉行。」

這一場幾乎滿座的賽事，或許能令籃總提高對女籃的關注度，又或令女籃往後賽事場地有所改變，甚至原地踏步。但作為「香港特別行政區政府註冊之唯一籃球運動最高機構」的籃總對香港隊，甚至不同層級籃球的計劃和方向，在外界看來依然模糊，香港籃球何去何從，仍是值得籃球人深思的問題。