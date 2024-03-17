細數本周三大日牌戶外鞋履聯乘企劃　Heavy Duty Ivy設計回歸時尚

【Timberland／Clarks／Danner／戶外／聯乘】在Gorpcore的造型潮流推動下，不少輕量機能登山品牌如Arc'teryx、Oakley與Salomon等成為了當今重點單位，但常言道潮流是一個無形的循環，最近傳統戶外鞋履有跡象顯示進入回歸狀態，其中Timberland在Louis Vuttion的推動下已相當明顯，本周三大日牌更無獨有偶地與個別Outdoor單位釋出聯乘系列，排名不分先後有White Mountaineering與Timberland、Engineered Garments與Clarks及Journal Standard與Danner的作品。



White Mountaineering x Timberland（White Mountaineering）

Engineered Garments x Clarks（Engineered Garments）

Journal Standard x Danner（Journal Standard）

自上年7月White Mountaineering舉行的2024春夏季時裝騷中，一眾時裝迷經已發現到與Timberland的聯名作品，苦等了半年多時間，雙方終選定於3月15日作為系列發售日期，這次聯乘企劃一共迎來了3款型號，包括Euro Hiker、3 Eye Lug及Motion Scramble，鞋履以灰藍色糅合黑色為軸心，呼應當季「回憶」的主題，當中最為人熟悉的必定是Euro Hiker鞋款，自從nonnative引領回歸後，此鞋作一直備受Heavy Duty Ivy愛好者追捧，標誌性的D-Ring鐵鞋扣配搭粗身鞋帶，利用麖皮結合Ripstop尼龍製作，散發着強烈90年代氣息，另外更將3 Eye Lug帆船鞋的鞋眼進行重塑，刪去眼扣變成皮革固定孔，此外還推出了由Timberland新研發的運動鞋Motion Scramble，將時尚配色移植到比較戶外化的鞋身。

White Mountaineering x Timberland Euro Hiker：

+ 1

White Mountaineering x Timberland 3 Eye Lug：

+ 1

White Mountaineering x Timberland Motion Scramble：

+ 3

而Engineered Garments與Clarks的首次合作鞋款Desert Khan EG，設計師鈴木大器（Daiki Suzuki）選用了相比Desert Boot與Wallabee較為冷門的Desert Khan作為創作型號，延續Engineered Garments不對稱元素，在左側鞋帶固定孔上切換成戶外風D-Ring鐵扣，右側卻保留傳統眼扣，鞋踭加入尼龍拉帶，另外前方為了保護鞋面及作裝飾之用，加入可拆卸流蘇皮革部件增添時尚感，鞋底亦由Clarks為了在沙漠容易步行的經典橡膠大底換成Vibram Morflex底，EVA製成的鞋底提供輕巧、柔軟與緩震功能，確保Desert Khan EG鞋款能夠合適在城市作日常穿用。

+ 2

最後是Journal Standard與Danner的第2回聯乘作品——Cascade Range，是三款聯名作中最有Heavy Duty Ivy感覺的作品，以喀斯喀特山脈（Cascade Range）為名皆因這是一條北美洲的主要山脈，是世界上很多登山者希望征服的路線，雙方決定利用Danner代表性作款式Danner Light Low為設計藍本，整對鞋作全用上高粗獷感的麖皮素材製作，鞋舌位置融入時尚性高及易於穿上的拉鍊設置，並由兩旁鞋帶固定，鞋底亦換上輕量Vibram Crepe Lift鞋底，配上Stitch-Down車線工藝完成，確保鞋履能夠提高耐用性與堅韌度！