Lacoste重返巴黎時裝周大變身　紅土球場展現鱷魚先生年輕風貌

【Lacoste／巴黎時裝周／網球】Lacoste闊別三年時間，由2023年初被任命為品牌創意總監的Pelagia Kolotouros領軍再度回歸巴黎時裝舞台，騷場地刻意挑選法國網球公開賽的紅土球場舉行，驚艷整個時裝界，圓滿地向1920至30年代Lacoste創辦人René Lacoste，綽號名為「鱷魚先生」制霸網壇之時作優雅式致敬。



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本季設計可見大量的正裝與學院風造型，散發出法式優美典雅的美學，透過Lacoste早期的鱷魚圖騰設計成Monogram衣物並移植到不同服飾上，更注入女網球員經常穿着的百褶裙細節，另外亦有印上René Lacoste經典的揮拍扣殺照片帶出品牌歷史，整體配色上緊貼網球主題，以綠、紅、橙貫穿點綴，將精細剪裁與俐落線條透過時裝與運動元素融合。

Lacoste 2024 FW Collection：

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曾跟adidas、YEEZY、Clavin Klein與The North Face合作過的美國希臘裔設計師Pelagia Kolotouros，於2023年2月成為Lacoste創意總監，決意一洗Lacoste以往作風，憑藉着她對於服裝設計與造型配搭的獨特藝術美感，為這條「短吻鱷」揭開全新序幕。

Lacoste創意總監Pelagia Kolotouros（Photo by Thierry Chesnot/Getty Images）

在Lacoste的2024秋冬巴黎時裝騷上，單看模特兒走在T台中經已感受到Pelagia Kolotouros的大改革，服飾設計藍本以Lacoste創辦人René Lacoste在1920年代網球壇上的輝煌歷史為依歸，將鱷魚先生年輕時的風貌重現眼前。

最值得一提是本季Lacoste舉行時裝騷的地點，Pelagia Kolotouros特別選址於巴黎加洛斯球場（Stade Roland-Garros）中舉行，這場地除了是四大網球公開賽中唯一採用紅土場地外，更是René Lacoste在1927年贏得美國網球公開賽冠軍後加速建成之地，對法網歷史有着深厚意義，相信這次時裝騷過後，此球場將多加一個除運動以外別的時尚意義。