奧斯卡2024︱愛瑪史東LV耀眼項鍊　Cillian Murphy胸針跟香港有關

【奧斯卡/ 奧本海默/ Cillian Murphy/ 可憐的東西/ 愛瑪史東】第96屆奧斯卡頒獎圓滿落幕，影帝和影后兩項大獎分別由《奧本海默》的施利安梅菲（Cillian Murphy）和《可憐的東西》（Poor Things）的愛瑪史東（Emma Stone）奪得，實至名歸。而他們上台領獎時身上的配飾相當搶眼，到底是甚麼來頭？



Cillian Murphy禮服上的黃金胸針，令人眼前一亮。（視覺中國）

Cillian Murphy第一次得到奧斯卡最佳男主角提名即登上影帝寶座，實力毋庸置疑，而他的Black Tie禮服上，有一閃亮的黃金胸針，極之耀眼，正當大家研究是出自哪個外國名牌時，原來是香港品牌SAUVEREIGN出品，絕對是香港之光。

香港品牌SAUVEREIGN特別為Cillian Murphy出席奧斯卡訂製的黃金胸針「HS14」（SAUVEREIGN）

SAUVEREIGN於2020年由麥柏靈（Bertrand Mak）創立，今次他替Cillian Murphy特別訂製的「HS14」黃金胸針，設計靈感來自他在《奧本海默》中的角色，參考了戲中「曼哈頓計劃」中對世界產生影響的裝置結構。麥柏靈設計這黃金胸針的過程中，腦海中浮現出神秘、沉著、回響，這三個形容詞，他認為這些特質不但用於描述Cillian Murphy，也適用於他戲中精湛演技所演活的角色和其複雜歷史。

由八個 18K 純黃金的同心梯形構成的「HS14」，形狀靈感來自奧本海默歷史性發明中的內部組件，手工切割、加工和組裝的工作交給芬蘭獨立鐘錶師 Kari Voutilainen親手操刀，每個梯形的表面都飾刻有太陽花紋，展現出太陽在黑暗來臨前那永恆而美麗的耀眼光芒。

奧斯卡影后愛瑪史東穿上一身Louis Vuitton設計亮相（視覺中國）

至於影后愛瑪史東在《可憐的東西》表現技驚四座，卸下電影中繽紛戲服來到奧斯卡頒獎禮現場，她換上了一身Louis Vuitton設計。自2017年起愛瑪史東擔任Louis Vuitton的品牌大使，至今仍是品牌女裝創意總監Nicolas Ghesquière的靈感繆思，在《可憐的東西》宣傳活動中的美麗服飾，同樣是由Nicolas Ghesquière根據戲中人物Bella Baxter的性格而度身定制。

踏上奧斯卡紅地毯，愛瑪史東穿上Louis Vuitton訂製的無肩禮服，鬱金香形狀的束胸配上夢幻淺薄荷綠色調，形成沙漏身形的輪廓，跟《可憐的東西》中Bella Baxter的奇幻服裝不謀而合，同時又切合愛瑪史東獨特的個性。

而愛瑪史東造型另一驚艷之處無疑是項鍊，同樣是來自Louis Vuitton的高級珠寶系列，鑲有30.47克拉的八角漸層切割的黃金斯里蘭卡藍寶石，再飾有鑽石點綴，奢華之餘又透現出Nicolas Ghesquière一直以來堅守的奇幻風格，閃耀奧斯卡之夜。