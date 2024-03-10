Engineered Garments聯乘Pilgrim　重塑稀有級皇家海軍航空母艦服

【Engineered Garments／Pilgrim Surf+Supply／軍服／聯乘】美製日牌Engineered Garments向來的設計靈感源自軍事、西服與工裝等男生元素，透過各全新素材重塑以往歷史單品。品牌繼一月時份發表了2024年秋冬系列過後，本月初再度釋出全新聯名款式，攜同合作已久的美國衝浪單位Pilgrim Surf+Supply，以60年代傳奇級英國皇家海軍航空母艦甲板外套為藍本進行修改，創作出合適現今城市穿用的焦點作品RN Smock。



由設計師鈴木大器（Daiki Suzuki）主理Engineered Garment已有25年時間s，不用多作介紹也知道品牌在日本與美國時裝文化的地位，經常受到兩地單位邀請合作，例如BEAMS、NANGA、Barbour、HOKA ONE ONE、Paraboot等，本年再次延續與Pilgrim Surf+Supply的合作關係，迎來自2016年以來的第8次聯乘企劃。

ENGINEERED GARMENTS x Pilgrim Surf + Supply "TEAM TEE & LAND and Water Shorts", 2016：

ENGINEERED GARMENTS x Manhattan Portage for Pilgrim Surf+Supply "Transit Tote Backpack", 2018：

ENGINEERED GARMENTS x Manhattan Portage for Pilgrim Surf+Supply "Bike Messenger", 2019：

ENGINEERED GARMENTS x Pilgrim Surf+Supply "New Work Shirt", 2020：

ENGINEERED GARMENTS x Manhattan Portage for Pilgrim Surf+Supply "Bike Messenger", 2020：

ENGINEERED GARMENTS x Pilgrim Surf+Supply "2-Tone Team Tee & Bike Shorts", 2021：

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ENGINEERED GARMENTS x Pilgrim Surf+Supply "Russel Zip Parka & Salathe Climbing Pants", 2023：

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繼上年11月鈴木大器以EG設計觀點調整Pilgrim Surf+Supply經典之作Russell Zip Parka與Salathe Climbing Pant獲得不少好評後，本回雙方更以二手軍服市場最受追捧的英國皇家海軍航空母艦甲板外套（British Royal Navy Ventile Windproof Deck Smock）作為主設計款式，鈴木大器保留了許多原始的輪廓與剪裁，集中在物料、細節與口袋擺位中進行更新，包括加入左胸大型地圖袋、加胸小物袋、背面足夠容納短雨傘的束繩袋，以及腰間刪走了束帶與中間小袋多加袋蓋，原本用來收納通訊耳機電線的鈕扣翻蓋也變成真正口袋，右側還設有拉鍊系統，方便穿脫擴大造型可能性，整件單品亦由Ventile面料轉為Poplin，增加透氣性與減低重量，提供海軍藍和橄欖綠兩種顏色，在任何季節使用也絕對可靠。

ENGINEERED GARMENTS x Pilgrim Surf+Supply "RN Smock", 2024：

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原版翻蓋帶扣設定用於固定佩戴者身上的通訊電纜、耳機或咪高峰（onkochishin-store）

早在1950年代誕生的Royal Navy Ventile Windproof Deck Smock，外套的出現正是為了提供給在航空母艦上工作的海軍與戰鬥機飛行員穿用，在當年份屬機能性極高的單品，由傳奇英國電單車服品牌Belstaff International代工製造，外套提供絕佳的防水、防風性能，全因為Ventile面料的特性，Ventile縱然是100%純棉編織而成，但正是密度相當高，水分無法穿過布料纖維。在1950年代最早出現的第一版被命為「Bare Chested（胸部赤裸）」，即是還沒有耳機線翻蓋版本，後其發展至1960年代並注入外套兩個最標準性的翻蓋帶扣設定，用於固定佩戴者身上的通訊電纜、耳機或咪高峰，從而防止線路纏繞在其他物體上，可見當年設計軍服的巧妙功能思維。

1950年代第一版「Bare Chested」：

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1960年代Royal Navy Ventile Windproof Deck Smock：