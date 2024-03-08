鳥山明去世｜《龍珠》影響力遍及潮流界　盤點DragonBall四大聯乘

【鳥山明/ 龍珠/ IQ博士/ 日本漫畫】著名日本漫畫家鳥山明於3月1日因急性硬膜下血腫離世，終年68歲。鳥山明筆下經典作品必數《IQ博士》和《龍珠》，而《龍珠》的影響力除了是動漫與電玩外，時尚界也現其蹤影，今年剛巧是《龍珠》四十周年紀念，現在一起回顧《龍珠》四大潮流聯乘。



鳥山明逝世的消息傳出後，即成為各國討論區的熱話話題，全球粉絲哀號留言「R.I.P」。（網上圖片）

鳥山明名作首推《龍珠》，於1984年開始在集英社的《週刊少年Jump》上連載，直至1995年完結，共發表單行本42卷，再衍生出《七龍珠》、《七龍珠Z》、《七龍珠GT》、《七龍珠改》、《七龍珠超》和《七龍珠大魔》7部電視動畫和21齣動畫電影，及後還有真人電影，當中包括2009年周潤發有份參演的《七龍珠：全新進化》。

《龍珠》塑造出多個經典角色，由孫悟空、孫悟飯、龜仙人、天津飯、餃子，到笛子魔童、杜拉格斯、菲利、斯路等，風靡大人與小朋友，更成為時尚品牌設計素材，像以下聯乘。

鳥山明《龍珠》聯乘Graniph系列（Graniph）

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擅長玩圖案的Graniph，今年年初才因應《龍珠》四十周年和農曆龍年推出一系列別注，由T恤、外套、Cap帽到襪子，以龍為主調設計的刺繡外套氣勢十足，正好為鳥山明老師作告別。

鳥山明《龍珠》聯乘A BATHING APE的Baby Milo系列（A BATHING APE）

眾所周知A BATHING APE始創人NIGO對動漫情有獨鍾，多次以美國超級英雄為設計主題，而他家鄉日本的《龍珠》也跟BABY MILO合作，一眾角色變成Cute體型，超級可愛。

鳥山明《龍珠》聯乘Flagstuff系列（Flagstuff）

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日本街牌Flagstuff除了曾推出《電影少女》、《攻殻機動隊》等動漫聯乘外，《龍珠》亦是合作對象，將孫悟空等角色圖案配合搶眼字體，結合街頭與動漫元素的Cult味。

鳥山明《龍珠》聯乘UNIQLO限量版Box Set（UNIQLO）

至於大眾化的UNIQLO，其UT系列同樣找到《龍珠》，甚至推出限量版收藏 Box Set ，

《少年孫悟空篇》到《魔人布歐篇》全部 7 款中性T恤。還有貼紙套裝和龍珠圖片顯示 AR神龍，十分有紀念價值。