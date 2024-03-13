日牌A.PRESSE首間旗艦店　簡約裝修帶出超越性別界限日本靜奢風

【A.PRESSE／日牌／日本新店】日本新晉時裝品牌A.PRESSE，只花了短短三年時間經已在日本潮流圈中確立了一定的地位，最近更選址澀谷，開設品牌首間實體旗艦店，讓一眾喜愛東洋風Quiet Luxury的朋友不只停留在Instagram隔空觀摩，而是能夠親身感受A.PRESSE的獨有美學。



A.PRESSE絕對能稱為日版Quiet Luxury的典範，以本物單品為基礎，集簡潔、功能與美感於一身，單看品牌多季系列經已感受到主理人重松一真蘊含著不受固定觀念束縛的價值觀，堅拒隨波逐流的他認為現在許多品牌只是根據着客觀主流世界來進行，但A.PRESSE的出品則是純粹通過他的個人濾鏡來創作，其重心目標是希望A.PRESSE的衣物能夠成為大家衣櫃中的主角，而這個濾鏡便是他一直沉迷的古着世界，皆因他追求每款單品也能夠長期著用，像古着一樣擁有跨季節和年代耐久穿著的特點。

A.PRESSE 《2024 Style1》：

+ 7

雖然A.PRESSE有着強大個人化的視角，但重松一真並非追求品牌與眾不同的獨特風格，而是注重服裝在細節及品質上的表達，每件單品都能夠獨立成為一套完整的服裝，即使A.PRESSE是男裝品牌，卻愈來愈受女性歡迎，再環觀品牌官方IG，確實A.PRESSE不少造型照也交由女模特兒示範。不過堅持製作男裝的原因，是為確保在設計時不受性別影響產生猶豫，不過他堅信如果能夠讓女性對A.PRESSE的創作產生共鳴，便證明了自己設計的服裝是具有跨性別的包容性，甚至能夠讓人感到自信的作品，無論男女皆以穿著，簡單點來說，這就是重松一真所提倡的「好衣服」。

A.PRESSE 《2024 Style1》：

+ 11

A.PRESSE本年3月9日迎來了第一間旗艦店，登陸於澀谷區神宮前遠離一眾商店區域，重松一真選址於此相信是希望與A.PRESSE形象有着更緊密的聯繫。店內裝潢大致由灰色水泥為主體，配合各式各樣的木製傢具從而增添一份和諧氣氛，當中更有來自世界級日本工藝大師柳宗理的椅子作品，至於落地玻璃窗旁便掛放了當季的新作，當日光照射進店同時也投射到服裝上，大大提高衣物的立體視覺效果，巧妙地將一家店舖轉變成猶如置身於藝術廊一樣，店內沒有多餘的掛畫與擺設同樣擴闊了空間感，縱然店舖地點相當隔涉，但無論時否A.PRESSE的粉絲絕對值得到此一遊。

重松一真在成立A.PRESSE之前已是一位在日本享乎盛名的時尚製作人，擁有豐厚營運經驗亦擅長銷售服飾，2017年創立了名為anthings公司，最為人熟悉的傑作是將Daiwa Pier39與WEEKEND等熱門品牌推介到BEAM及United Arrows等知名時裝百貨商店中，2021年更將多年來對時裝的感受實體化，自立品牌門戶A.PRESSE。

重松一真（kazuma_shigematsu@IG）

A.PRESSE將自己定位成一個「服裝編輯部門」之外，三位主理人兼設計師之一重松一真（Kazuma Shigematsu）更透過捨棄潮流，以自我視野設計高質感的日常服裝為依歸，創作並配襯出超越性別界限，彰顯男女均有着共鳴感的服裝，而且每季造型照均盡顯品牌與製作團隊極高質量的創作。