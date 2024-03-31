內地「假貨生產鏈」扮海外代購品！名牌袋全套包裝連收據1千5有找

你也是習慣使用代購的人嗎？最近中國媒體《羊城晚報》披露最新的山寨、盜版產業鏈意外發現，如今中國有許多所謂的「海外代購奢侈品」其實都是「打著代購的名義賣假貨」！



中國山寨太狂！只花 6 千元就可買到 LV 包，還有全套包裝、發票和收據！

根據《羊城晚報》的報導，如今假貨已經發展出一條專業的產業鏈，從商品包裝到物流信息都能造假，且以達到假亂真的程度，如果不仔細看完全不會發現。報導中提到只要以人民幣 1,300 元（約港幣1,413元）的價格，就可以賣到原價人民幣 25,600 元的精品包，還附有「整套配件」，包括：吊牌、品牌包裝盒、袋子、說明書、保卡、票據等購買證明，為了增加真實性還有相關其他海外物流證明，讓假貨搖身一變成為「海外專櫃正品」。更誇張的是，如果只是要全套包裝的話，只需人民幣 30 元（約港幣32元）即可。

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不過也有律師表示，這些銷售「假大牌」的商家以及協助偽造物流訊息的企業，不只要承擔民事和行政責任。 看到這也讓人不得不驚嘆如今假貨商真的太猖狂，消費者購物時，還得睜大眼睛看仔細了，如果怕買到假貨，還是建議透過正規管道購買比較實際。

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