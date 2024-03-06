真。籃球鞋見過未？Off-White最新波鞋曝光　滿滿水鑽款終極搶眼

由已故傳奇設計師 Virgil Abloh 創立的 Off-White，以顛覆傳統街頭文化的設計風格聞名，除了大家熟悉的黑白斜條紋，更藉由剪裁、解構等前瞻性的設計手法，為品牌塑造出時尚的風範。Off-White 過去也曾和 Nike、IKEA、New Era 等知名品牌合作，藉由不同領域的創意碰撞，打造無數膾炙人口的作品。



稍早 Off-White 創意總監 Ib Kamara 於個人 IG 搶先揭露品牌全新鞋款，並表示鞋款將於 Off-White 2024 秋冬時裝秀登場。

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Off-White 全新鞋款以「The Baller」作為命名，如同字面所述，鞋款以現實中的籃球為靈感，以橘色的荔枝皮革面料及黑色滾邊線條還原籃球的外型，高筒鞋身以及橡膠外底則為鞋款保留了籃球鞋的輪廓。

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鞋款最受矚目的莫過於那搶眼的 Off-White 標誌以及類似於簽名鞋款的專屬 Logo（以品牌字首 Off 作設計），並巧妙置入於鞋身縫衍處，讓鞋款在第一眼看到便有實體籃球的既視感。此外，Ib Kamara 也在個人 IG 提前曝光其他樣式，包括螢光綠配色以及全身覆蓋水鑽的黑色鞋款。

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據悉，Off -White The Baller 預計於 2024 年末或 2025 年春初發布。儘管目前售價尚未公布，但根據以往品牌的高端定位，想必也是要不菲的價格，有興趣的讀者朋友不妨趕緊存錢，到時買雙籃球回去穿（？

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