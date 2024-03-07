New Balance抗震防滑涼鞋今夏登場！復古+戶外風將成山系潮流焦點

這幾年的潮流在經歷復古以及戶外風潮的洗禮後，也讓球鞋的趨勢有所改變，「是否具備機能性」似乎已成為消費者在購買球鞋的重要考量因素。



本就以復古跑鞋作為品牌根基的 New Balance，近來也慢慢嘗試將復古跑鞋的基因與戶外風格相結合，近期一雙在網上曝光的 New Balance 鞋款便是將以上兩大元素完美混合的集大成之作。

據知名 Sample 收藏家 @woganwodeyang 的分享，New Balance 即將在今年夏季帶來全新的運動鞋款，以品牌獨家緩震技術 Fresh Foam 打造的厚底外型，搭載 Vibram 鞋底，為鞋款帶來更優異的緩震效果，並藉由魔鬼氈設計以及透氣網布的運用，體現機能鞋款的實用主義。

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此外，鞋款在配色呈現似乎也同時從軍裝、戶外兩大文化汲取靈感，網布、絨面革等異材質的鞋面組成，以橄欖綠、米色、棕色以及黑色詮釋，中底部分更有漸層色的外型，位於鞋身上的 New Balance 以及反光細節則為鞋款帶來畫龍點睛之筆。

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目前該鞋款並未透露命名、設計概念等資訊，不過有消息指稱，這雙 New Balance 新鞋款將在今年夏季登場，有興趣的讀者不妨留意 New Balance 官網。

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