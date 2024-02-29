IU最愛5款GUCCI精品手袋揭曉！ JACKIE 1961、馬銜扣1955出鏡最高

近年南韓超人氣女星 IU 成為 GUCCI 品牌大使，不僅經常可以看到她出席品牌活動，就連私著也經常能看到她搭配 GUCCI 的包款。



今次我們就為大家整理了幾款在 IU IG 上出鏡率最高的包款！

IU 5大同款精品包推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. GUCCI Marmont 絎縫翻蓋肩斜揹包

IU 身上揹的這款包包相信大家都不陌生，正是 GUCCI 經典 Marmont 系列的斜揹包，以柔軟的牛皮製成，並搭配超大翻蓋以及雙 G 配件，滑式鏈帶可以變化出多種搭配方式，不論肩揹、斜揹或者手提都可以！粉藍色調搭配銀色金屬配件，帶出清新可愛的氛圍。

2. GUCCI JACKIE 1961 肩揹袋

這款 GUCCI 經典 JACKIE 1961 肩揹袋，外型以大家熟知的 GG Supreme 帆布製成，加上經典紅綠配色以及金屬配件點綴，帶出復古學院感。此外，再加上可拆卸式的肩帶，可以增添搭配的豐富度。

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3. GUCCI JACKIE 1961 迷你袋

GUCCI Epilogue 系列推出了亮黃色版本的 JACKIE 1961 迷你袋，延續包款的經典設計之餘，加上吸睛的亮黃配色，為包款增添豐富度。此外，這次品牌額外提供了一條可拆卸式的肩帶，如此，便能增添包款的搭配性，不論肩揹、手挽、斜揹都可以！

4. GUCCI 馬銜扣 1955 肩揹袋

GUCCI 馬銜扣 1955 手袋最初靈感源自品牌經典的設計，線條及外觀與 60 年前首次推出的款式相同，除延續原版的設計外，更凸顯了馬銜扣的結構加上品牌標識性的字母材質，展現經典雋永的風格。

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5. GUCCI Sylvie 1969 金屬鍊條手提包

GUCCI 推出的 Sylvie 1969 以品牌經典 Sylvie 系列包款原型改造，方形的輪廓搭配亮漆皮面料以及金屬配件，營造出復古奢華感。此外，品牌還附有可拆卸式的肩帶，能增添不同的揹法。

以上就是我們為大家整理出來 IU 的同款精品包，有興趣的讀者不妨可以參考一下。

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