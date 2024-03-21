Dries Van Noten結束39年設計師生涯　2025年春夏男裝騷成最終章

【Dries Van Noten／安特衛普六君子】比利時時裝設計師Dries Van Noten與高貴、詩意、典雅、低調已劃上了完美等號，相信毋庸置疑。四十年來醉心於時裝設計的Dries Van Noten，近日終於迎來退下來的一刻，他在個人IG正式宣佈將離任同名品牌首席設計師一職，將於6月巴黎舉辦他個人最後一次領軍的2025年春夏男裝騷，成為他設計生涯的最終章。



為答謝多年來於時裝畀各位的支持與擁戴，Dries Van Noten在IG上載了一份離開的感言，信件大致寫道他與品牌由80年代開始一同成長與感想，更表示：「我現在只希望能在離職後把專注力放到以往從來沒有時間做的所有事情上，雖然很可惜但同時也相當高興，我將於本年6月正式卸任，這決定已經準備了很久，我覺得是時候讓出空間為Dries Van Noten帶來新一代的才華視野。」

Dries Van Noten告別信：

安特衛普六君子（The Antwerp Six）：

現年65歲的Dries Van Noten，是80年代初在歐洲時尚圈崛起的7位比利時時裝設計師之一，被稱為「安特衛普六君子」（The Antwerp Six），包括Ann Demeulemeester、Dirk Van Saene、Marina Yee、Dries Van Noten、Walter Van Beirendonck與Dir Bikkembergs，但為何是7人呢，因為大家熟悉的Martin Margiela同樣來自比利時知名學府——安特衛普皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts），成為叱咤於80、90年代歐洲時裝界的七人眾，以反華麗（Anti-Glamour）震撼了傳統的奢華巴黎。

裁縫世家第三代傳人：

1958年出生的Dries Van Noten自小便接觸衣物，皆因他的父親創建了成衣零售店，祖父則是裁縫師，份屬裁縫世家的第三代傳人，在家族世世代代均從事時裝業務，Dries Van Noten從家庭傳承了對衣物工藝的熱愛，自小經常陪同父母一起前往巴黎與米蘭參加採購工作，從而激發他對於美感的主觀性，為1986成立個人同名品牌孕育出最佳的方向。

舉行過百的時裝騷：

2025年男生春夏季作為Dries Van Noten擔任最後一次的時裝騷，39年來未曾有其他設計師進駐品牌，而且在1993年首次參加巴黎時裝周後，每年無間斷地推出春夏季及秋冬季的男女裝系列，2004年Dries Van Noten以一場盛大的活動慶祝他個人第50場時裝騷騷，當年場上坐滿了500位賓客，直到2017年舉辦了第100場時裝騷，他再度邀請自1993年以來與他合作過的54位模特兒一同參與，也發行了特別紀念書冊《Dries Van Noten 1-100》，是品牌與他職業生涯中的重要里程碑。

DRIES VAN NOTEN 100 Women's Autumn/Winter 2017-18 Fashion Show（Dries van Noten）

《Dries Van Noten 1-100》（amazon）

設計沿於生活小細節：

Dries Van Noten視服裝為表達美麗與工藝的媒界，旨在創建一件能夠表現生活故事一部分的服裝，他喜歡在色彩、物料和光線之間進行協調，來引起共鳴感。在每季構思主題時，Dries Van Noten會以主觀美感角度重新欣賞不同藝術家的作品，無論是一幅畫、一本書、一段音樂、一座建築甚至一朵花能成為他的靈感泉源。Dries Van Noten也在一個訪問說過，「每個設計師都有自己對於美的眼光和語言，美是主觀與個人化，而醜陋則是美的共鳴，當以前醜陋的東西變得美麗時，這是令人興奮的。」

Stüssy聯乘重塑高端街頭：

2022年Dries Van Noten從時裝舞台走到街頭，與Stüssy攜手設計聯名系列，重新定義何謂街頭時尚之美，這次合作保留着Stüssy標誌性的加州街頭氣息，卻植入Dries Van Noten對休閒氛圍的視覺，大玩印花圖案與紮染技藝，作品毫無遺和感並且讓兩者其同昇華。

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首位於Musée des Arts Décoratifs設展之比利時設計師：

於2014年Dries Van Noten在巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）展出了名為「靈感」（Inspirations）展覽，他更是歷史上比利時設計師在這場地舉辦展覽的第一人，展出Dries Van Noten多年來創作靈感與作品，同名書籍也隨即出版。

Dries Van Noten《Inspirations》（Dries Van Noten）

Dries Van Noten紀錄片：

如果大家想深入了解更多過去Dries Van Noten的創作歷程，可觀看2017年紀錄片《DRIES》，這部影片深入揭示這位大師的生活、思想、理念。