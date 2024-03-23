東京時裝周丨日牌pillings改寫針織定義　阿婆風衣物變出輕盈美態

【pillings／東京時裝周／2024秋冬／女裝】剛過去的東京時裝周在網絡上好像沒有太大談論，然而其實也有不少滄海遺珠，當中來自東京的pillings就是各位不容忽視之潛力股，這新晉女裝品牌的設計師是位80後男生，透過當今時裝視野展現毛衣的可能性，在2024年秋冬季度再次大玩編織單品，讓大家了解原來阿婆針織衣物絕不老土！



在2024年秋冬系列中，pillings的創作延續針織物為基礎，本季焦點落在呈現出輕柔質感的針織連身裙上，疏針處理讓作品變成了一團浮雲包裹在身上的感覺，亦有幾款鮮藍色為基礎的幾何圖案毛衣，簡單搭載白恤衫與闊身西褲，經已令造型流露出女性瀟灑美態，還有一組散發着復古氣息的奶油色粗針毛衣，配上小天使裝飾帶給人一種家中自家編製的印象，另外更設計出多款Oversized西裝褸、短褲、小背心與冷帽等作品，注入粉彩色調，將自然針織日常服發揮得淋漓盡致。

pillings FW 2024 Collection：

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1988年出生於大阪的村上亮太（Ryota Murakami），畢業於上田安子服飾専門學校（UEDA COLLEGE OF FASHION）後在coconogacco繼續進修，於2014年攜同母親村上千明（Chiaki Murakami）成立了個人同名品牌RYOTAMURAKAMI走上職業時裝生涯，兩年後，2016年春夏更首次踏入東京時裝周。

時至2020年村上亮太脫離了母親指引，開始獨自探索時裝世界，不過亦傳承母親對於針織美學的專業，後來也因為一家日本針織工匠企業向他提出合作機會，所以便決意將品牌名稱改成pillings。pillings源自Pilling一詞，即是毛衣上經常出現的細小毛球，以此為名是希望大家都能好好珍惜及欣賞針織毛衣製品，同樣地毛球的出現就是摩擦後所產生的東西，能帶出品牌在設計服裝時，設計師與針織工匠的不斷交流與實驗，形象化點來看，每季的作品正正是針織品上的毛球。

pillings fall 2023（pillings）

pillings fall 2023（pillings）

pillings fall 2023（pillings）

對於村上亮太來說，針織的魅力在於本身的先天條件非常豐富，其柔軟性和可塑性均可以編織成任何形狀、紋理與圖案，又可以提供舒適溫暖的質感，在設計層面來說，毛冷有着不受規限的創作空間。

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pillings至今經過短短四年的營運，其質素已被外界肯定，2022年獲得東京時尚大獎（Tokyo Fashion Award）打下強心針，亦在2023年春夏季初次進軍巴黎舉辦展示會，從而吸引到日本零售公司Ron Herman的注意，除了得到資金上支持外，亦為村上亮太提供宣傳與推廣，全力協助pillings發揮更大的潛力。