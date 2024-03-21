JJJJound x adidas Originals新聯名波鞋　德國製造Samba下週開賣

作為「極簡」代表的 JJJJound 在近些時間活動相當頻繁，先後與 Reebok 打造聯名新作 Classic Nylon 之外，接著又很快轉頭與 New Balance 推出全新聯乘鞋款 2002R GORE-TEX，每一波操作都被鞋迷視為「入手重點」。今次 JJJJound 又快馬加鞭和 adidas Originals 合作釋出具有奢華風範的經典鞋履 Samba。



JJJJound x adidas Originals Samba 最新聯名鞋款即將登場

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adidas Originals 旗下經典鞋款 Samba 充滿著復古韻味，這回 JJJJound 便以自身在色調、材質上的豐沛理解，對其進行「高端化」地全面轉變。兩款黑、白設計上皆在內襯採用黃色的柔軟皮革呼應生膠大底，降低大眾對以往合作款既定印象中醒目的色彩標籤，接著取消鞋舌 Logo 改以壓紋處理，令全鞋的視覺感受上更為俐落簡潔，轉移至內裏鞋口、鞋墊點綴雙方簽名式標籤完成收尾。這樣「不張狂」的美學詮釋，讓不少鞋迷拍手叫好地說：「著實別有一番奢華風味。」

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據悉，JJJJound x adidas Originals Samba 最新聯名鞋款，即將在3月底至 4 月初登場，感興趣的朋友不妨留意官網消息。

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