德國隊與adidas結束70年合作關係　轉投Nike前回顧三間德國情意結

【德國隊/ Nike/ adidas】德國足總日前（3月21日）宣布贊助商由adidas轉會Nike，肯定是運動與潮流界最熱門話題，事關原產於德國的adidas，跟德國足球的關係像是永結同心，想不到一段親密的關係也會有分手的一天，更要命的是轉投「死敵」Nike的懷抱，傷上加傷。



德國隊最新24/25年主場球衣（adidas）

德國國家足球隊與德國運動品牌adidas絕對是天作之合，雙方自1954年開始合作，從此唇齒相依，經歷過東西德分裂到再統一，期間三次贏得世界盃，登上足球最高之巔，同時又三次稱霸歐洲，雖然德國隊在2022年世界盃分組賽出局，但大家總算一起走過高山低谷，以為永不分離，想不到世事無絕對，德國足總為國家投下震撼彈，由祖家「三間」adidas轉會到美國「一剔」Nike。

德國隊稱霸2014年世界盃穿上adidas贊助球衣（Getty Images）

德國女足穿上adidas球衣（Getty Images）

德國隊最後一次穿上adidas參與國際大賽，會是2026年美加墨世界盃，在過去七十年，德國隊白色主球球衣跟adidas的Logo連成一體，Logo由三葉草與三間，波衫由白色黑邊再到混入德國國旗黑紅黃三色點綴，設計總令人聯想到德國人強悍、堅毅、嚴謹、自律的形象與德意志精神，然而一切將於2027年後改變，波衫上標記將會換上Nike的Swoosh，不知設計會否帶來翻天覆地的改變，但想信不少德國人的心情已大受影響，當中包括德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck），他直斥足總的決定是「欠缺愛國精神」。

德國隊1996年主場球衣（adidas）

除了國家隊球衣，adidas也曾為德國足球代表性人物，有「凱撒大帝」（Der Kaiser）之稱的足球名宿碧根鮑華（Franz Beckenbauer）推出別注鞋款Beckenbauer Allround，鞋舌上如同adidas經典Stan Smith設計，印上了碧根鮑華的頭像，而鞋側三間旁則印上型號名稱，是adidas跟德國足球密切關係的另一重要見證。

adidas向「凱撒大帝」碧根鮑華致敬鞋款Beckenbauer Allround（adidas）

走出足球世界，adidas Originals著名的城市系列，以德國城市命名的型號也比別的國家多，有首都München（慕尼黑）、Berlin（柏林）、Frankfurt（法蘭克褔）、Köln（科隆）Hamburg（漢堡）等，比英法日本等大國加起來更多，充分顯示出德國就是adidas的根源，可惜現在品牌跟德國隊分道揚鑣，靠攏美國勢力，此情不再在民族情懷與潮流角度都是非常可惜的事情。