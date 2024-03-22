Supreme上海店開幕在即　KAWS海報牆、LV聯名行李箱沙發成打卡點

【Supreme／KAWS／上海／新店】自從Supreme加盟VF集團後，似乎品牌轉為更大眾化方向，不斷傳出開設專門店的消息。早前Supreme官方IG正式宣佈終於進駐上海，開設首間中國旗艦店後，再一次引起時尚熱話。近日Supreme上載多張新店環境照片，可看到空間寬敞，擺設更是驚為天人，當中最具矚目性的必定落在白牆上一系列由美國塗鴉藝術家KAWS為上海新店特製繪畫的二創Supreme海報！



座落於上海中心徐匯區富民路的Supreme新店將於3月23日正式開幕，樓高兩層外圍以灰色石牆配以六大幅落地玻璃，在遠處經已目睹店內的裝修與擺設，一系列陳列品一覽無遺，而配色與裝修延續Supreme傳統白牆與水泥地搭配木製牆架的慣性，中心位置刻意留空散發強烈空間感，與旁邊那個由Steven Badgett領軍的藝術單位Simparch所製作的滑板碗池形成強烈對比。

Supreme上海店地址：上海市徐匯區富民路291號 （Supreme）

除裝修以外，上海店中最注目的位置絕對是掛衣牆上方八幅大海報，展示歷代由經典Supreme名人穿上Box Logo Tee的肖像，包括Mike Tyson、Kate Moss、Lou Reed、John Lydon、Lee Perry、Rick Rubin、Andre 3000與Raekwon，並由KAWS再度定製創作，融合標誌性「XX」眼卡通圖案，將海報注入一份Pop Art藝術氣息，而相信這重塑項目只為上海店而定製，暫時未知會否印刷Tee或紀念海報等作品，不過確實是重點打卡位置。

KAWS為上海店定製Supreme二創海報（KAWS）

除了裝修以外，Supreme上海店最讓人值得留意的是各藝術擺設，首先近門口牆上貼滿了貼紙，亦可看到Nate Lowman標準性的彈孔圖案，正門左方放置了Supreme長期合作夥伴Mark Gonzales經典的神職人員合十雕塑，以及店內正中央的F1賽車雕塑同樣甚具震撼力，另外帽與鞋架上方便交由美國藝術畫家Josh Smith處理，繪畫出一幅大型抽象派壁畫，音響再度利用OJAS設備，而方型沙發更透過多個Supreme與Louis Vuitton的聯名行李箱組裝而成，成為昂貴亮點之一！

Supreme上海店開幕在即，網絡上流傳多款上海限定作品，雖然還未有官方認證，但相信很快便揭盅！