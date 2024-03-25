UNDERCOVER聯乘The North Face第二回　美軍M-51啟發山系機能設計

【The North Face／UNDERCOVER／高橋盾／聯乘】UNDERCOVER主理人高橋盾（Jun Takahashi）向來在聯乘企劃中喜愛研發屬於大自然的機能單品，自上季度與The North Face首次開發SOUKUU系列後大獲好評，來到2024年春夏季度雙方再接再厲，透過時尚視點設計戶外專用衣物，當中一款單品更大玩男生本物M-51 Fishtail Parka，以全新科技重塑美軍之作。



時至今天，科技進化配合嶄新機能素材，經已讓戶外單品能達至高效能的表現，但唯獨欠缺時尚一環，所以本季SOUKUU系列延續UNDERCOVER主理人高橋盾深受到大自然所領悟的元素，並以「Movement is meditation，恆行溯寧」，糅合時尚與機能設計出另類美感的登山裝備。由日語單詞Sou（創造）與Kuu（空虛）組成的SOUKUU，是高橋盾在這聯乘項目一直渴望表達的主軸，藉此希望大家走進大自然，任由每棵樹、每根草或每陣風引領各位尋找寧靜與治癒的片刻。

為了將SOUKUU這無形概念實體化，UNDERCOVER除了着手在外觀處理外，也必須移植The North Face的機能物料到產品中，本系列雙方更決定利用WINDWALL與VECTIV科技作為產品軸心，提供有效抵抗強風與跣水功能，同時又可在大自然環境中時增添靈活與透氣度。

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當中的重點之作定必是由美軍M-51魚尾大褸為概念的Hike Packable Fishtail Shell Parka，外套沿用M-51 Fishtail Parka經典整體輪廓，保留前方有蓋插手袋、魚尾與連帽細節，長身剪裁注入DWR潑水技術增強惡劣天氣對抗性，大褸兩側由腋下延續到手腕也融入拉鍊系統，任由用家可自行改變斗篷形態加強透氣度，加上刻意採用薄身物料製作供快速收納之用，方便穿梭於戶外與城市中心，何時何地都可攜帶出行。

The North Face x UNDERCOVER Hike Packable Fishtail Shell Parka：

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談到US Army M-51 Fishtail Parka絕對是日本古着界或時裝界中數一數二的經典單品，如追溯M-51的出現，當然由50年代正值韓戰時期說起，當時美軍在高緯度地區的韓國服役，寒冷的天氣讓一眾美軍極需要一件能提供高禦寒的大褸，所以便在前一期的M-48 Fishtail Parka中作調整，包括物料、尺寸及剪裁，M-51延續可組裝的形態，軍人可根據着各種天氣環境來在拆卸與拼合絨毛內膽，從而增加機動性及對抗潮濕氣候，此外M-51最為人熟悉當然是縫合帽子與背部那魚尾細節，魚尾的功能則可捆紮在軍人雙腿來讓大衣變成保溫囊，另外前方並配有羊絨素材的雙覆蓋袋口亦是單品為人熟悉的地方，每個細節設定均有其獨自的用途，份屬機能衣物的始祖。

M-1948與M-1951 Fishtail Parka對比（camolots）