嚴選夏季城市機能設計　lululemon、Satisfy、Gramicci新褲子推介

天氣忽然轉熱，又是換季的時候。將褸款清潔收藏後，也為換上夏乘服裝作好準備，今次《一物》編輯部為大家嚴選出今季可以穿梭城市與郊外的Urban Outdoor時尚褲款，輕輕鬆鬆過渡炎夏。



夏季城市機能褲子推介：

lululemon ABC Pant

lululemon ABC Pant是品牌長青褲款（lululemon）

lululemon的人氣毋庸置疑，不過除了熱賣的瑜伽褲外，品牌其他產品一樣出色。ABC Pant是lululemon的定番設計，外在是最Classic的五袋褲款，完全拋開配襯煩惱，雙腳穿上優雅皮鞋或輕便波鞋都沒有違和感，配搭簡約Quiet Luxury風格最好看。而內在亦暗藏精巧細節，分別設有側縫隱蔽式拉鍊口袋與附有隱藏式按扣的背面嵌線口袋，方便收藏貴重物品，而ABC™ 技術採用符合人體工學，減少褲檔的緊繃感，臀部及大腿位置帶來更寬鬆的感覺，所以追巴士與山頂散步也無難度，舒適又自在。

夏季城市機能褲子推介：

Satisfy PeaceShell™ Solotex® Pants

Satisfy PeaceShell™ Solotex® Pants（Satisfy）

專門為跑步運動設計的法國品牌Satisfy，其運動服飾注重運動機能性，加上跟OUR LEGACY、Solomon、Hoke One One等聯乘項目，一向深得時尚跑友歡迎。其實Satisfy設計也適合生活日常，像PeaceShell™ Solotex® Pants褲款，是跟OUR LEGACY Work hop共同開發，傳統戶外運動的直腳剪裁，配上日本Solotex® SoftShell布料製成，只重363克，防水輕巧又充滿彈性，機能性滿分，再加上外露洗衣Tag、可調節快扣腰帶系統，以及黑或炭灰兩種配色，這些時尚細節令這褲款除了能上山下海，遊走城中大街小巷都同樣潮。

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夏季城市機能褲子推介：

Gramicci X 417 EDIFICE 別注DURABLE NYLON Pants

Gramicci X 417 EDIFICE 別注DURABLE NYLON Pants（Baycrew's）

自從Urban Outdoor潮流興起後，美國戶外服裝品牌Gramicci逾三十年歷史的經典攀岩褲款，成功由山頭走到潮流，那耐磨⾯料、高活動度版型、超多配色，配合簽名式辨識度織帶扣環，人氣甚高。Gramicci跟日牌417 EDIFICE聯乘的版本，換上尼龍面料，輕巧、防水與彈性等優點，四款配色也是長青易襯，相信成為不少人夏季的Everyday Pant。